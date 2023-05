बाबर आजम बने बादशाह, शतक के साथ तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, विराट कोहली समेत 3 दिग्गज बहुत पीछे

नई दिल्ली. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का बल्ला है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा. बाबर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेले जा रहे चौथे वनडे में शतक ठोका. उन्होंने 117 गेंद में 107 रन की पारी खेली. ये बाबर का वनडे में 18वां शतक है और न्यूजीलैंड के खिलाफ बेस्ट स्कोर. इससे पहले, बाबर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 में नाबाद 101 रन बनाए थे. बाबर आजम के इस शतक के दम पर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 334 रन बनाए. इस सीरीज में बाबर ने तीसरी बार 50 प्लस स्कोर किया. बाबर ने बतौर कप्तान वनडे में 7वां शतक ठोका है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में बाबर आजम ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा. उन्होंने इस मैच में 19वां रन बनाते ही वनडे में अपने 5000 रन पूरे कर लिए. वो वनडे में सबसे तेज 5 हजार रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बने. बाबर ने इसके लिए 97 पारियां खेली हैं. इससे पहले, ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हाशिम अमला के नाम था. उन्होंने 101 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी. वहीं, पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 114 पारी में 5 हजार वनडे रन पूरे किए थे. यानी बाबर ने उनसे काफी कम पारियों में ये मुकाम हासिल किया है.

वनडे में सबसे तेज 5 हजार रन पूरे करने वाले टॉप-5 खिलाड़ियों में विवियन रिचर्ड्स और डेविड वॉर्नर भी हैं. रिचर्ड्स ने विराट के बराबर 114 और वॉर्नर ने 115 पारियों में इतने रन बनाए हैं.

