नई दिल्ली. श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच 16 जुलाई से दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज के शुरू होने से पहले श्रीलंकाई जमीं पर रमने के लिए ग्रीन आर्मी श्रीलंका प्रेसिडेंट के साथ दो दिवसीय अभ्यास मैच खेल रही है. यहां कैप्टन बाबर आजम के साथ-साथ ग्रीन टीम के बल्लेबाज अच्छे लय में नजर आ रहे हैं.

हंबनटोटा में खेले जा रहे इस अभ्यास मैच में श्रीलंका प्रेसिडेंट की टीम पहली पारी में महज 196 रन पर सिमट गई. वहीं अपनी पहली पारी का आगाज करते हुए पाकिस्तान ने 342 रन बनाए हैं. इस आधार पर ग्रीन टीम को श्रीलंका प्रेसिडेंट के खिलाफ पहली पारी में 146 रन की बढ़त हासिल हुई है.

मैच के दौरान मेहमान टीम के लिए कप्तान बाबर आजम, शान मसूद और सऊद शकील जबर्दस्त लय में नजर आए और अर्द्धशतक जड़ने में कामयाब रहे. बाबर जहां सात चौके एवं एक छक्का की मदद से 79 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए. वहीं मसूद ने 83 और शकील ने छह चौकों की मदद से 61 रन (रिटायर्ड आउट) का योगदान दिया.

🎥 Highlights of @babarazam258 and @saudshak‘s half-centuries against SLC Board XI 👇#SLvPAK pic.twitter.com/0XgIefXTkq

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) July 12, 2023