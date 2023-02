VIDEO: '..तो क्या 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाऊं', बैटिंग पर उठे सवाल तो बुरी तरह भड़के बाबर आजम

नई दिल्ली. बतौर बल्लेबाज बाबर आजम के टैलेंट पर शायद ही किसी को शक हो, जिस तरह विराट कोहली भारत के रन मशीन हैं. ठीक वैसा ही काम बाबर पाकिस्तान के लिए करते हैं. वो फिलहाल, पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर जाल्मी टीम की कप्तानी कर रहे हैं. एक दिन पहले बाबर आजम ने इस्लामाबाद यूनाइडेट के खिलाफ 58 गेंद में 75 रन ठोके थे. लेकिन, उनकी टीम 6 विकेट से मैच हार गई थी.

पेशावर जाल्मी की हार के बाद कप्तान बाबर आजम से ऐसा सवाल पूछ लिया गया कि वो बुरी तरह भड़क गए. दरअसल बाबर से एक बार फिर उनके स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल पूछा गया और इसी से वो बिफर गए और बड़ा अजीब से जवाब दिया.

क्या 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाऊं: बाबर

पाकिस्तान सुपर लीग के मैच के बाद बाबर आजम से एक पत्रकार ने पूछा आपका कवर ड्राइव पूरी दुनिया में मशहूर है. हर मुल्क के लोग इसकी तारीफ करते हैं. लेकिन आपके स्ट्राइक रेट को लेकर काफी बातें होती हैं. खासतौर पर टी20 में. क्या आप इसे सुधारने के लिए कुछ करेंगे. बस इतना सुनते ही बाबर का पारा चढ़ गया और उन्होंने उल्टे पत्रकार से पूछ लिया कि और कितना स्ट्राइक रेट चाहिए…300 कर लें. कोशिश कर ही रहे हैं.

Babar Azam responds to a question about his strike rate.#HBLPSL8 | #PSL2023 | #PZvIU pic.twitter.com/J5WIImXrLx

— Grassroots Cricket (@grassrootscric) February 23, 2023