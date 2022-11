VIDEO: बाबर आजम से लेकर शोएब अख्तर तक ने की इमरान खान पर हमले की निंदा

कराची. पाकिस्तान के मौजूदा और पूर्व क्रिकेटरों ने गुरूवार को पूर्व प्रधानमंत्री और विश्व कप विजेता कप्तान इमरान खान पर विरोध मार्च के दौरान पंजाब प्रांत में उनके कंटेनर-ट्रक पर हमले की निंदा की है. पाकिस्तान को 1992 में एकमात्र 50 ओवर का विश्व कप दिलाने वाले इमरान के पैर में गोली लगी है, लेकिन वह खतरे से बाहर हैं.

पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम इस समय मौजूदा टी20 विश्व कप के लिये आस्ट्रेलिया में हैं. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘इमरान खान (पीटीआई) पर इस जघन्य हमले की कड़ी निंदा करते हैं. अल्लाह कप्तान को सुरक्षित रखे और पाकिस्तान की रक्षा करे, आमीन.’’

इमरान भाई और वहां मौजूद सभी लोगों के साथ हमारी दुआयें: अकरम

महान तेज गेंदबाज और पूर्व कप्तान वसीम अकरम 1992 विश्व कप विजेता टीम में इमरान के नेतृत्व में खेले हैं. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘‘वजीराबाद में हो रही घटनाओं से बहुत दुखी हूं. इमरान भाई और वहां मौजूद सभी लोगों के साथ हमारी दुआयें. हमें एक देश के रूप में साथ रहना चाहिए और किसी को भी हमारी राष्ट्रीय एकता से खिलवाड़ नहीं करने देना चाहिए.’’

बुरी खबरें सुनने के लिए अब दिल इतना ताकतवर नहीं रहा: शोएब

शोएब अख्तर ने वीडियो संदेश के जरिए कहा, ” टीवी देख रहा हूं, बहुत बुरी खबर आ रही है, इमरान भाई को गोली लगी है. गोली पांव पर लगी है, अल्लाह उन्हें महफूज रखे, अब दिल इतना ताकतवर रहा नहीं कि और बुरी खबरें सुनी जाएं. ईश्वर हमारे मुल्क को हिफाजत करे, आखिर बहुत हो गया मजाक. इन्हें अल्लाह का वास्ता. अब सब खत्म होना चाहिए, बहुत हो गया. इमरान भाई महफूज रहें. आखिर हम कहीं तो जाकर लगें.”

Heard about the attack on @ImranKhanPTI . Alhamdolillah he is fine and in good spirits. This clip of him is from after the attack.

I strongly condemn the attack. pic.twitter.com/VeFxFIYf8p

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 3, 2022