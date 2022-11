VIDEO: नासिर हुसैन ने बाबर आजम का लिया इंटरव्यू, सचिन-विराट को छोड़ इस खिलाड़ी को बताया फेवरेट क्रिकेटर

नई दिल्ली. पाकिस्तान और इंग्लैंड (Pakistan vs England) के बीच प्रस्तावित तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज एक अक्टूबर से हो रहा है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का पहला मुकाबला रावपिंडी स्थित पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. टेस्ट सीरीज के आगाज से पहले पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने एक खास इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया है.

पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन (Nasir Hussain) ने बाबर आजम का एक खास इंटरव्यू लिया. इस दौरान बाबर ने अपने पसंदीदा क्रिकेटर के नाम का खुलासा किया. बाबर इस दिग्गज क्रिकेटर को अपना रोल मॉडल भी मानते हैं.

Nasser Hussain interviews Babar Azam ahead of the start of Pakistan vs England Test series 🎙️#PAKvENG | #UKSePK pic.twitter.com/lo3AvT7UMZ

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 29, 2022