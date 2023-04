उसे पूरे सीजन आजमाएं... DC ने यश धुल का कोहली-वॉर्नर के साथ फोटो ट्वीट किया तो बोले फैंस

नई दिल्‍ली. आईपीएल-2023 में दिल्‍ली कैपिटल्‍स की हार का सिलसिला खत्‍म होने का नाम नहीं ले रहा. मौजूदा सीजन के अपने पांचवें मैच में शनिवार को कप्तान डेविड वॉर्नर की टीम के खाते में एक हार और आई. उसे रॉयल चैलेजर्स बैंगलोर (RCB) ने 23 रन से हराया. डीसी की टीम टूर्नामेंट में अब तक पांच मैच खेल चुकी है और इन सभी में उसके खाते में हार ही आई है. दिल्‍ली कैपिटल की हार का क्रम टूट नहीं पाने के बीच प्रशंसकों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि टीम पूरे सीजन में अपनी जीत का खाता खोल भी पाएगी या नहीं. अंक तालिका में दिल्‍ली की टीम इस समय सबसे निचले स्‍थान पर है.

फैंस के इस बढ़ रहे गुस्‍से के बीच दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने ट्विटर हेंडल पर युवा बल्‍लेबाज और अंडर-19 वर्ल्‍डकप में भारतीय टीम के कप्‍तान यश धुल (Yash Dhull)का विराट कोहली और डेविड वार्नर जैसे दिग्‍गज के साथ फोटो ट्वीट किया, इस फोटो का शीर्षक था-दो दिग्गजों के बीच हमारा भविष्य का सितारा. इस फोटो में यश को विराट और वॉर्नर जैसे सीनियर प्‍लेयर्स से टिप्‍स लेते हुए देखा जा सकता है. दिल्‍ली कैपिटल्‍स की ओर से यह ट्वीट अच्‍छी मंशा से किया गया था लेकिन इस पर भी फैंस तल्‍ख रिएक्‍शन देने से नहीं चूके. एक यूजर ने लिखा-कोई भी आ जाए, किसी में कोई इच्‍छाशक्ति नहीं है खेलने की या अच्‍छा करने की सिर्फ फार्मेलिटी पूरी हो रही है खेलने की. एक अन्‍य ने लिखा- कब जीतकर टीम दो प्‍वाइंट लेगी.

हालांकि कुछ फैन ऐसे भी थे जिन्‍होंने अब तक के कमजोर प्रदर्शन के बावजूद यश धुल का समर्थन किया और उन्‍हें पूरे सीजन में मौका देने की मांग की.एक अन्‍य ने लिखा, कृपया उस पर विश्‍वास करें, उसका समर्थन करें.उनका आशय साफ था कि जब टीम एक के बाद एक मैच हार रही तो इस स्थिति में युवा प्रतिभावान प्‍लेयर को खेलने का मौका दें.

Back him the whole of the season, we should give our young players confidence such that next year they can shine even brighter

