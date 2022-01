वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन मुश्किल में, 17 मैच से नहीं हारे, पर दुनिया की 9वें नंबर की टीम ने दिखाए तारे

माउंट मानगुनाई. न्यूजीलैंड (New Zealand) की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले सीजन की विजेता है. वे दूसरे सीजन में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर खेल रहे हैं. लेकिन टीम पर घर पर ही हार का खतरा मंडरा रहा है. पहले टेस्ट के चौथे दिन (Bangladesh vs New Zealand) बांग्लादेश के खिलाफ मंगलवार को कीवी टीम ने दूसरी पारी में 147 रन पर 5 विकेट गंवा दिए हैं. उसके पास सिर्फ 17 रन की बढ़त है और उसके सिर्फ 5 विकेट शेष हैं. न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 328 जबकि बांग्लादेश ने 458 रन बनाए थे. टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो न्यूजीलैंड दूसरे जबकि बांग्लादेश की टीम 9वें नंबर पर है.

न्यूजीलैंड की टीम का रिकॉर्ड घर में बेहद शानदार रहा है. टीम 5 साल और 17 टेस्ट से नहीं हारी है. इस दौरान टीम ने 13 टेस्ट जीते हैं, जबकि 4 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं. यानी टीम ने 76 फीसदी मुकाबले जीते हैं. लेकिन बांग्लादेश ने गेंदबाजों के प्रदर्शन पर पहले टेस्ट में शानदार वापसी की है. तेज गेंदबाज इबादत हुसैन (Ebadat Hossain) ने दूसरी पारी में अब तक 4 विकेट लिए हैं. 27 साल के इस गेंदबाज का यह टेस्ट का बेस्ट प्रदर्शन है.

तेज गेंदबाजों की चौकड़ी हुई फेल

रॉस टेलर (Ross Taylor) 37 रन बनाकर खेल रहे हैं. यानी अब टीम की पूरी नजर उन पर है. कप्तान केन विलियमसन चोट के कारण नहीं खेल रहे हैं. बांग्लादेश के बल्लेबाजों की बात करें तो पहली पारी में कप्तान माेमिनुल हक, मेहदी हसन जॉय, नजमुल हसन और लिटन दास ने अर्धशतक लगाया था. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज की चौकड़ी टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, काइल जेमिसन और नील वेगनर उन्हें नहीं रोक सकी.

सभी 9 टेस्ट में मिली बांग्लादेश को हार

बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड में 10वां टेस्ट खेल रही है. उसे अब तक एक टेस्ट में भी जीत नहीं मिली है और सभी 9 मुकाबलों में हार मिली है. इतना ही नहीं टीम ने 5 टेस्ट तो पारी से हारे हैं. ऐसे में उसकी वापसी शानदार कही जा सकती है. इसके अलावा 2 मैच में 9 विकेट से बांग्लादेश को शिकस्त मिली. ऐसे में बांग्लादेश की टीम इस जीत के मौके को नहीं छोड़ना चाहेगी.

नहीं मिली है एक भी जीत

न्यूजीलैंड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के मौजूदा सीजन में अब तक एक भी जीत नहीं मिली है. टीम दूसरी सीरीज खेल रही है. इससे पहले भारत के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज में उसे 0-1 से हार मिली थी. उसके अभी 4 अंक हैं. टीम 16.66 फीसदी अंक के साथ छठे नंबर पर है. बांग्लादेश के अभी एक भी अंक नहीं है. उसे पहली सीरीज में पाकिस्तान से 0-2 से हार मिली थी.

