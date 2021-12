BAN vs PAK 2nd Test: शाकिब की मस्ती, बाबर का 'ड्रेसिंग रूम क्रिकेट'; खेल रुका तो किए मजे -Video

नई दिल्ली. पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ढाका में खेले जा रहा दूसरे टेस्ट (BAN vs PAK 2nd Test) के दूसरे दिन का खेल बारिश और खराब रोशनी की भेंट चढ़ गया. रविवार को सिर्फ 38 गेंद का खेल ही संभव हो सका. बारिश के कारण पहले सेशन का खेल पूरी तरह धुल गया. स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर दिन का खेल शुरू हुआ. लेकिन अभी 6.2 ओवर ही फेंके गए थे की बारिश ने फिर से मैच में खलल डाल दिया और इसके बाद खेल शुरू नहीं हो सका. पहले दिन का खेल प्रभावित होने के बाद दूसरे दिन 98 ओवर का खेल होना था. लेकिन बारिश और खराब रोशनी के कारण अंपायर ने इसे 6.2 ओवर के बाद ही रोक दिया.

पाकिस्तान ने इस दौरान अपनी स्थिति और मजबूत कर ली. दिन की शुरुआत दो विकेट पर 161 रन से करने वाली इस टीम ने स्टंप्स की घोषणा तक 63.2 ओवर में दो विकेट पर 188 रन बना लिये. कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) 71 रन पर नाबाद है जबकि अजहर अली (Azhar Ali) ने भी अर्धशतक पूरा कर लिया है.

बारिश में भले ही दूसरे दिन का खेल पूरी तह धुल गया. लेकिन दोनों देशों के कुछ खिलाड़ियों ने इस मौके का भी पूरा फायदा उठा लिया और जमकर मस्ती की. ऐसे कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. ऐसे ही एक वीडियो में बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब उल हसन (Shakib Al Hasan) का अलग अंदाज देखने को मिला. बारिश के कारण विकेट और उसके आस-पास के एरिया को कवर्स से ढंका हुआ था. बारिश इतनी हुई थी कि कवर्स पर भी पानी जमा हो चुका था. लेकिन शाकिब ने इसे ही मनोरंजन का जरिया बना लिया और वो बच्चों की तरह पानी से भरे कवर्स पर डाइव मारते नजर आए. उनका यह वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

Excitement when the play is officially called off for the day @Sah75official 😂🏏 #BANvPAK pic.twitter.com/4ewyRqM23u

बाबर का ‘ड्रेसिंग रूम क्रिकेट’

शाकिब की तरह ही पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने भी बारिश से खेल में लगे ब्रेक का पूरा फायदा उठाया और वो ड्रेसिंग रूम में साथी खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस करते नजर आए. पीसीबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसका वीडियो शेयर किया है. इसमें बाबर बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो को शेयर करने के साथ पीसीबी ने मजेदार कैप्शन भी दिया- “बारिश ने भले ही हमारे लड़कों को मैदान से दूर रखा हो. लेकिन ड्रेसिंग रूम में उनका खुद का एक मनोरंजक मैच था. बाबर आजम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सतर्क शुरुआत की.”

Rain might have kept our boys off the field, but they had a gripping match of their own in the dressing room

Babar Azam batted first, and had a cautious start pic.twitter.com/sDQkIojpWP

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 5, 2021