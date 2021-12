BAN vs PAK: शिखर धवन की तरह जश्न मनाता है पाकिस्तानी बॉलर, 6 विकेट लेकर बांग्लादेश को किया बेहाल- VIDEO

ढाका. ऑफ स्पिनर साजिद खान (Sajid Khan) (35 रन पर छह विकेट) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी से पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन मंगलवार को बांग्लादेश (Bangladesh vs Pakistan) की पहली पारी में 26 ओवर में 76 रन पर सात विकेट चटकाकर जीत की उम्मीदें कायम कर ली है. मैच का शुरुआती तीन दिनों का खेल का अधिकांश हिस्सा बारिश और खराब रोशनी की भेंट चढ़ गया. इस दाौरान महज 63.2 ओवर का खेल संभव हो सका. पाकिस्तान ने चौथे दिन के दूसरे सत्र में चार विकेट पर 300 बनाकर पारी घोषित कर दी.

उस समय लग रहा था कि यह मैच ड्रॉ होगा, लेकिन साजिद के छह विकेट के कारण बांग्लादेश पर फॉलोऑन का खतरा मंडराने लगा है. खराब रोशनी के कारण चौथे दिन का खेल में एक घंटे पहले खत्म करना पड़ा. अभी एक दिन का खेल बचा है और बांग्लादेश को फॉलोऑन बचाने के लिए और 25 रन की जरूरत है जबकि टीम पाकिस्तान से पहली पारी के आधार पर 224 रन पीछे है और उसके तीन विकेट बचे हुए है. स्टंप्स के समय अनुभवी शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) 23 रन बनाकर खेल रहे थे. उनके साथ तैजुल इस्लाम खाता खोले बगैर क्रीज पर मौजूद थे.

बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट लेकर फॉलोऑन का खतरा डालने वाले साजिद खान विकेट लेने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की तरह जश्न मनाते हैं. वह विकेट लेने के बाद अपनी खुशी का इजहार करते हुए अपनी जांघ पर ताली मारते हैं. यह स्टाइल शिखर धवन का है, जो फील्डिंग में कैच पकड़ने के बाद अक्सर ऐसा करते हैं. सोशल मीडिया पर साजिद का शिखर धवन की तरह जश्न मनाने की तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं.

Just check the jubilation style of #SajidKhan after taking the wicket 👏#PakvsBan pic.twitter.com/bttdfgCt3O

— Ali Arsalan I علی ارسلان (@arsalangorsi) December 7, 2021