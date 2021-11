BAN vs PAK: पाकिस्तान ने 'बेईमानी' से जीता अंतिम टी20 मैच! VIDEO में देखें लास्ट बॉल का ड्रामा

ढाका. पाकिस्तान (Pakistan) ने तीसरे और अंतिम टी20 में बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से हराया. अंतिम गेंद पर मोहम्मद नवाज (Mohammad Nawaz) ने चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई. इस ओवर में कुल 3 विकेट गिरे थे. लेकिन जीत के बाद बाबर आजम (Babar Azam) की टीम पर सवाल उठ रहे हैं. बांग्लादेश के कप्तान महमूदुल्लाह (Mahmudullah) जिन्होंने अंतिम ओवर डाला था, उन्होंने भी इसे लेकर बड़ी बात कही है. पाकिस्तान ने टी20 सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया.

पाकिस्तान (Pakistan) को अंतिम ओवर में 8 रन बनाने थे. लेकिन पहली 5 गेंद पर सिर्फ 6 रन बने थे और पाकिस्तान ने 3 विकेट भी खो दिए. अब उसे अंतिम गेंद पर जीत के लिए 2 रन बनाने थे. महमूदुल्लाह (Mahmudullah) ने छठी गेंद फेंकी, लेकिन मोहम्मद नवाज हट गए और गेंद विकेट पर लग गई. इस पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने अपील की, जिसे अंपायर ने ठुकरा दिया. इसके बाद नवाज ने दोबारा डाली गई गेंद पर चौका लगाकर पाकिस्तान को जीत दिलाई.

The last ball drama!!

Congratulations #Pakistan for the #PakWash and best wishes for #Bangladesh. Although Mahmudullah performed well, BCB has a lot to do for real progress.#BANvPAK #PAKvBAN #BrotherhoodWon pic.twitter.com/kWGEeSjW3W

— Nznn Ahmed (@na_nznn) November 22, 2021