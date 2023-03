BAN vs ENG: बांग्लादेशी कप्तान ने फट से ले लिया DRS, फैंस ने पकड़ लिया माथा, अब हो रही जग हंसाई

नई दिल्ली. क्रिकेट मैदान में अक्सर ऐसे नजारे देखने को मिल जाते हैं, जो हैरत में डाल देते हैं या यूं कहें तो दिमाग चकरा जाता है. ऐसा ही कुछ नजारा बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच मीरपुर में हुए दूसरे वनडे में देखने को मिला. इस मैच में बांग्लादेश के कप्तान तमीम इकबाल ने ऐसा DRS लिया, जिसे देखने के बाद हर किसी ने अपना माथा पकड़ लिया. इसे लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. आखिरी क्या था पूरा मामला, आइए समझते हैं.

इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की थी और उसकी पारी के 48वें ओवर में ये वाकया घटा था. मोईन अली के आउट होने के बाद आदिल रशीद बल्लेबाजे के लिए उतरे थे. उन्होंने आते ही बांग्लादेशी पेसर तस्कीन अहमद की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया. तस्कीन ने अच्छी वापसी की और अगली गेंद यॉर्कर डाली, जिसपर रशीद ने डिफेंसिव शॉट खेला. गेंद बल्ले के बीचों-बीच लगी. लेकिन, तस्कीन को पता नहीं क्या सूझा कि उन्होंने एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील कर डाली, जिसे अंपायर ने खारिज कर दिया. इसके बाद बांग्लादेशी कप्तान तमीम इकबाल ने DRS ले लिया.

What prize do Bangladesh get for making the worst LBW review call in the history of cricket? pic.twitter.com/SfJWRdCpXc

— Jon Reeve (@jon_reeve) March 3, 2023