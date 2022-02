BPL: रोमांच की हद, सुनील नरेन की टीम ने अंतिम गेंद पर 1 रन से जीता बांग्लादेश प्रीमियर लीग का फाइनल

नई दिल्ली. रोमांच का चरम क्या हो सकता है, यह शुक्रवार को मीरपुर में देखने को मिला. बांग्लादेश प्रीमियर लीग (Bangladesh Premier League) के फाइनल में कोमिला विक्टोरियंस को महज 1 रन से जीत मिली. विक्टोरियंस टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 151 रन बनाए. इसके जवाब में फॉर्च्युन बारिशल टीम (Fortune Barishal vs Comilla Victorians) 8 विकेट खोकर 150 रन बना सकी. कोमिला टीम ने तीसरी बार बीपीएल खिताब जीता. टीम से खेल रहे वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर सुनील नरेन (Sunil Narine) ने इस मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया और 23 गेंदों की अपनी पारी में 5 चौके और 5 छक्के जड़े जिन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया.

मीरपुर में शुक्रवार शाम खेले गए इस टी20 मैच में 33 साल के सुनील नरेन ओपनिंग के लिए उतरे. उन्होंने तूफानी अंदाज में खेलते हुए 57 रन बनाए. उन्होंने 3 ओवर में ही 40 रन जोड़ दिए थे जिसमें लिटन दास का योगदान केवल 4 रन का था. उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के जड़े यानी 10 गेंदों पर ही 50 रन ठोक दिए. उन्होंने 21 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया. यह उनके टी20 करियर का 11वां अर्धशतक रहा. इससे पहले सेमीफाइनल में उन्होंने सिर्फ 13 गेंद पर अर्धशतक जड़ा था.

इसे भी देखें, KKR के बल्लेबाज का कोहराम, 17, 15 और अब 13 गेंद पर जड़ा अर्धशतक

कोमिला विक्टोरियंस के कप्तान इमरुल कायेस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. सुनील नरेन ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई. हालांकि नरेन के अलावा मोईन अली ही जमकर खेल सके. उन्होंने 32 गेंदों पर 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 38 रन का योगदान दिया. फॉर्च्युन टीम के लिए मुजीब उर रहमान और शफीकुल इस्लाम ने 2-2 विकेट लिए. ड्वेन ब्रावो, शाकिब अल हसन और मेहदी हसन मिराज को 1-1 विकेट मिला.

अंतिम ओवर का रोमांच

फॉर्च्युन टीम को अंतिम ओवर में जीत के लिए 10 रन की जरूरत थी. कप्तान शाकिब अल हसन ने शोहिदुल इस्लाम को अंतिम ओवर करने के लिए गेंद थमाई. पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना लेकिन अगली 2 गेंदों पर 2 रन बने. अंतिम 3 गेंदों पर 8 रन की जरूरत थी और चौथी गेंद वाइड रही. फिर तौहिद ने दौड़कर 2 रन पूरे किए जिससे 2 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे. 5वीं गेंद पर तौहिद ने हवाई शॉट लगाया लेकिन तनवीर कैच नहीं लपक सके. अंतिम गेंद पर 3 रन की जरूरत लेकिन मुजीब रन आउट हो गए और कोमिला विक्टोरियंस टीम चैंपियन बन गई.

