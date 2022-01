NZ vs BAN: बांग्लादेश ने रचा इतिहास, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड की धरती पर पहली बार जीता कोई मैच

AUS vs ENG Live: सिडनी टेस्ट में मौसम ने बिगाड़ा खेल, बारिश के चलते मैच रुका

माउंट मॉन्गनुई. बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड (Bangladesh vs New Zealand) के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 8 विकेट जीतकर इतिहास रच दिया. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के पहले सीजन की विजेता टीम न्यूजीलैंड 5 साल और 17 टेस्ट मैच बाद घर पर हारी है. वहीं, बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड (NZ vs BAN) के खिलाफ पहली बार कोई टेस्ट मैच जीता है. इसके अलावा न्यूजीलैंड की धरती पर किसी भी प्रारूप (टेस्ट, वनडे, टी20) में बांग्लादेश की यह पहली जीत है. बांग्लादेश के इस ऐतिहासिक जीत के हीरो इबादत हुसैन (Ebadot Hossain) रहे जिन्होंने दूसरी पारी में 6 विकेट झटके. पहले टेस्ट के आखिरी दिन न्यूजीलैंड की दूसरी पारी 169 रन पर सिमट गई. बांग्लादेश ने जीत के लिए मिले 40 रनों के लक्ष्य को दो विकेट खोकर हासिल कर लिया.

बांग्लादेश (Bangladesh) को जीत की दहलीज पर कप्तान मोमिनुल हक (नाबाद 13) और मुश्फिकुर रहीम (नाबाद 5) की जोड़ी ने पहुंचाया. छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने दूसरे ही ओवर में सलामी बल्लेबाज शादमान इस्लाम (3) टिम साउदी की गेंद पर आउट हो गए. इसके बाद काइल जैमिसन ने पहली पारी में शानदार अर्धशतक लगाने वाले नजमुल हसन शंटो (17) को पवेलियन भेजा. हालांकि, हक और रहीम की जोड़ी ने बांग्लादेश को तीसरा झटका लगने नहीं दिया. रहीम ने बांग्लादेश की तरफ से विजयी चौका लगाया.

इससे पहले आखिरी दिन न्यूजीलैंड की टीम ने 147/5 के आगे स्कोर से खेलना शुरू किया. मैन ऑफ द मैच इबादत हुसैन ने खेल शुरू होते ही चौथे दिन के नाबाद बल्लेबाज रॉस टेलर (40) को बोल्ड कर दिया. इसके बाद विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया. न्यूजीलैंड के आखिरी 5 विकेट सिर्फ 16 रन पर गिर गए. इबादत के अलावा तस्कीन अहमद ने तीन और महेदी हसन ने एक विकेट चटकाया. न्यूजीलैंड की पूरी टीम सिर्फ 169 रन पर सिमट गई.

