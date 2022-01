BAN vs NZ: बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने कुछ यूं मनाया जीत का जश्न, वीडियो दिल जीत लेगा

नई दिल्ली. बांग्लादेश ने वो किया, जो कई टीमें हाल ही में नहीं कर पाई हैं. उसने न्यूजीलैंड को उसी के घर में टेस्ट में मात दी. वो भी अपने स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन की गैरमौजूदगी में. बांग्लादेश ने टेस्ट के मौजूदा विश्व चैम्पियन न्यूजीलैंड को माउंट माउंगानुई में 8 विकेट से हराकर इस देश में किसी भी फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में पहली जीत दर्ज की. अब जब जीत ऐतिहासिक है, तो फिर उसका जश्न भी उतना ही बड़ा होगा. बांग्लादेश टीम ने न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट में हराने के बाद ड्रेसिंग रूम में जमकर जश्न मनाया. इसका एक वीडियो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शेयर किया है.

इस वीडियो में सभी खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे हुए खड़े नजर आ रहे हैं. इस दौरान टीम के 34 वर्षीय अनुभवी खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम (Mushfiqur Rahim) के संबोधित करने के बाद सभी खिलाड़ी एक साथ उछलते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में रहीम को यह कहते सुना जा सकता है कि हमने ऐतिहासिक जीत दर्ज की तो फिर इसका पूरा मजा उठाना चाहिए. इसके बाद सभी खिलाड़ी खुशी के मारे उछलने लगते हैं.

Bangladesh Team dressing room celebrations following the historic win at Mount Maunganui.#BCB #cricket #BANvsNZ pic.twitter.com/78pGFQ30wP

— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) January 5, 2022