BAN vs AFG: अफगान टीम की जीत में कुछ इस तरह नजीबुल्लाह ने लगाया यादगार छक्का, फिर होटल में शुरू हुई पार्टी, VIDEO

नई दिल्ली. बीते कल ग्रुप B का एक रोमांचक मुकाबला बांग्लादेश और अफगानिस्तान (Bangladesh vs Afghanistan) के बीच शारजाह में खेला गया. इस मुकाबले में अफगान टीम को सात विकेट से जीत मिली. इसके साथ ही विजेता टीम सुपर फोर मुकाबलों के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. बांग्लादेश के खिलाफ मिली इस शानदार जीत का असर अफगान टीम के उपर भी दिखा. मैच समाप्त होने के बाद सभी खिलाड़ियों ने एक कमरे में जीत का जश्न का मनाया. इस दौरान सभी खिलाड़ी एक साथ मौजूद रहे.

बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. टीम ने अपने शुरूआती चार विकेट महज 28 रन पर ही गंवा दिए थे. लेकिन ऑलराउंडर खिलाड़ी मोसद्देक हुसैन ने मध्यक्रम में सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंद में 48 रनों की नाबाद अहम पारी खेली. हुसैन के इस पारी के बदौलत बांग्लादेश की टीम निर्धारित ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाने में कामयाब रही.

: @MohammadNabi007, @Mujeeb_R88 and @fazalfarooqi10 congratulate Afghanistan on a fantastic win over @BCBtigers. #AfghanAtalan | #AsiaCup2022 pic.twitter.com/vGBBLmsYlh

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) August 30, 2022