BAN vs SA और PAK vs NAM, T20 World Cup 2021 Dream11 Team Prediction: इन 11 खिलाड़ियों पर लगा सकते हैं दांव

नई दिल्ली. टी20 विश्व कप में मंगलवार को बांग्‍लादेश बनाम साउथ अफ्रीका (Bangladesh vs South Africa) और पाकिस्‍तान बनाम नामीबिया (Pakistan vs Namibia) के बीच मुकाबला खेला जाएगा. दोनों मैच अबु धाबी में होंगे. दिन के पहले मैच में साउथ अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश (South Africa vs Bangladesh T20 World Cup) से होगा. वहीं दूसरा मुकाबला पाकिस्तान और नामीबिया की भिड़ंत (Pakistan vs Namibia Abu Dhabi) होगी. ग्रुप 1 मैच में साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर है. उसने 3 में से 2 मैच जीते हैं. जबकि बांग्लादेश अपने तीनों मैच हारकर आखिरी पायदान पर है.

इस मैच से 2 दिन पहले शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan Injured) के चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद बांग्लादेश की रही-सही उम्मीद भी धुंधली हो गई है. ऊपर से दक्षिण अफ्रीका के तूफानी बल्लेबाज डेविड मिलर (David Miller) की चुनौती भी सामने है. मिलर ने 4 साल पहले बांग्लादेश के खिलाफ टी20 क्रिकेट की सबसे आतिशी पारी खेल चुके हैं. 2017 में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 35 गेंद में शतक ठोका (Fastest T20I Century) था, जो अंतरराष्ट्रीय टी20 की सबसे तेज सेंचुरी है.

Dream11 Team Prediction:

कप्‍तान: क्विंटन डिकॉक

उपकप्‍तान: मुशफिकुर रहीम,

विकेटकीपर: क्विंटन डिकॉक

बल्‍लेबाज: रासी वान डर डुसेन, एडेन मार्करन, सौम्‍य सरकार, मोहम्‍मद नईम

ऑलराउंडर्स: ड्वेन प्रिटोरियस, शमीम हुसैन

गेंदबाज: एनरिच नोर्किया, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद,

साउथ अफ्रीका: तेंबा बावुमा (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), ब्योर्न फोर्टुइन, केशव महाराज, रीजा हेंड्रिक्स, हेनरिक क्लासन, एडेन मार्कराम, डब्ल्यू मुलडर, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिच नोर्किया, कगिसो रबाडा, ड्वेन प्रिटोरियस, तबरेज़ शम्सी और रासी वान डर डुसेन.

बांग्लादेश: महमूदुल्लाह (कप्तान), लिटन दास, महेदी हसन, शाकिब अल हसन, मोहम्मद नईम, सौम्य सरकार, नूरुल हसन, अफिफ हुसैन, नसुम अहमद, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, शमीम हुसैन, रुबेल हुसैन और शोरफुल इस्लाम.

पाकिस्‍तान बनाम नामीबिया

वहीं ग्रुप 2 में पाकिस्‍तान 3 जीत के साथ टॉप पर है और आज पाकिस्‍तान की कोशिश नामीबिया पर जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में जगह पक्‍की करने की होगी. बाबर की अगुआई में पाकिस्‍तानी टीम ने इस टूर्नामेंट में अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उन्‍हें तैयारी का कुछ खास मौका नहीं मिल पाया था, क्‍योंकि न्‍यूजीलैंड और इंग्‍लैंड ने अपना पाकिस्‍तान दौरा रद्द कर दिया था.

पाकिस्‍तान ने भारत को 10 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज किया था. इसके बाद न्‍यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम पर भी फतह हासिल की. हालांकि अफगानिस्‍तान पर जीत हासिल करने के लिए उसे काफी पसीना बहाना पड़ा था. पाकिस्‍तान का बैटिंग लाइन अप काफी मजबूत है. अभी तक को बाबर आजम और मोहम्‍मद रिजवान अपने दम पर ही मैच जिता रहे हैं. पाकिस्‍तान का खेमा बल्‍लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी काफी मजबूत है.

Dream11 Team Prediction

कप्‍तान: मोहम्‍मद रिजवान

उपकप्‍तान: डेविड विसे

विकेटकीपर: मोहम्‍मद रिजवान

बल्‍लेबाज: बाबर आजम, फखर जमां, क्रेग विलियम्‍स, जेन ग्रीन

ऑलराउंडर्स: डेविड वीसे, माइकल वैन लिंगेन, इमाद वसीम

गेंदबाज: शाहीन अफरीदी, हैरिस रऊफ, हसन अली

पाकिस्तान : बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, आसिफ अली, शोएब मलिक, हारिस रऊफ, हसन अली, इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद नवाज, फखर जमां, हैदर अली, सरफराज अहमद.

नामीबिया : गेरहार्ड इरासमुस (कप्तान), स्टीफन बार्ड, कार्ल बिरकेनस्टॉक, जे जे स्मिट, जॉन फ़्रीलिंक, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, बेन शिकोंगो, क्रेग विलियम्स, रूबेन ट्रम्पेलमैन, माइकल वैन लिंगेन, जेन ग्रीन, पिक्की या फ्रांस, डेविड विसे, मिचौ डू प्रीज़, जॉनन निकोल लोफ्टी-ईटन