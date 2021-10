T20 World Cup 2021 Live Streaming: BAN vs WI और AFG vs PAK के बीच मुकाबला, जानें कब और कहां देखें मैच

नई दिल्‍ली. टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) में शुक्रवार को बांग्‍लादेश और वेस्‍टइंडीज (Bangladesh vs West Indies) के बीच शारजाह में 23वां मैच और अफगानिस्‍तान बनाम पाकिस्‍तान (Afghanistan vs Pakistan) के बीच दुबई में 24वां मैच खेला जाएगा. बांग्‍लादेश और वेस्‍टइंडीज दोनों ही टीमें सुपर 12 में जीत की तलाश कर रही है. दोनों ने 22 मैच खेल लिए हैं. ऐसे में आज मुकाबला गंवाने वाली टीम का इस टूर्नामेंट में सफर लगभग खत्‍म हो जाएगा. बांग्‍लादेश को पिछले मुकाबले में इंग्‍लैंड ने 8 विकेट से हराया था. जबकि वेस्‍टइंडीज को भी साउथ अफ्रीका ने 8 विकेट से मात दी थी.

वहीं दिन का दूसरा मुकाबला अफगानिस्‍तान और पाकिस्‍तान के बीच दुबई में शाम 7.30 बजे खेला जाएगा. पाकिस्‍तान टीम का विजयी सफर जारी है. पहले भारत और फिर न्‍यूजीलैंड पर टीम ने जीत दर्ज की. वहीं अफगानिस्‍तान ने भी ग्रुप 2 के मुकाबले में स्‍कॉटलैंड पर 130 रन से बड़ी जीत हासिल की थी. अफगानिस्‍तान टीम की गिनती उलटफेर करने वाली टीमों में होती है. ऐसे में पाकिस्‍तान और अफगानिस्‍तान के बीच हमेशा ही रोचक होता है. पिछली बार आईसीसी टूर्नामेंट में 2019 वर्ल्‍ड कप में जब दोनों टीमें आमने सामने हुई थी, तब पाकिस्‍तान ने 3 विकेट से जीत दर्ज की थी.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में Bangladesh vs West Indies और Afghanistan vs Pakistan के बीच मैच किस समय शुरू होंगे?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में बांग्‍लादेश बनाम वेस्‍टइंडीज के बीच 3.30 बजे और अफगानिस्‍तान बनाम पाकिस्‍तान के बीच शुक्रवार को शाम 7.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा

टी20 वर्ल्‍ड कप में Bangladesh vs West Indies और Afghanistan vs Pakistan के बीच मैच कहां खेला जाएगा?

टी20 वर्ल्‍ड कप में बांग्‍लादेश बनाम वेस्‍टइंडीज के बीच शारजाह और अफगानिस्‍तान बनाम पाकिस्‍तान के बीच दुबई क्रिकेट स्‍टेडियम पर खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में Bangladesh vs West Indies और Afghanistan vs Pakistan के बीच मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में बांग्‍लादेश बनाम वेस्‍टइंडीज और अफगानिस्‍तान बनाम पाकिस्‍तान के बीच मैच का लाइव प्रसारण भारत में स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में Bangladesh vs West Indies और Afghanistan vs Pakistan के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में बांग्‍लादेश बनाम वेस्‍टइंडीज और अफगानिस्‍तान बनाम पाकिस्‍तान के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिजनी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/t20-world-cup/ को फॉलो कर सकते हैं.