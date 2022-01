37 साल के गेंदबाज ने टी20 में मचाया कोहराम, 13 गेंद पर झटके 5 विकेट, 4 बल्लेबाजों को किया बोल्ड

मेलबर्न. पीटर सिडल (Peter Siddle) ने बिग बैश लीग में बुधवार को बड़ा कारनामा किया. 37 साल के इस तेज गेंदबाज ने टी20 लीग के एक मुकाबले में (Adelaide Strikers vs Hobart Hurricanes) एडिलेड स्ट्राइकर्स की ओर से खेलते हुए मैच में 5 विकेट झटके. उन्होंने टी20 करियर में सिर्फ दूसरी बार यह कारनामा किया है. हालांकि ऑस्ट्रेलिया के इस तेज गेंदबाज को सिर्फ 2 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिला है. एडिलेड ने यह मुकाबला आसानी से 7 विकेट से जीता भी. सिडल ने 4 बल्लेबाजों को बोल्ड किया. टीम ने लगातार 6 हार के बाद पहला मुकाबला जीता.

मैच में होबार्ट हरिकेंस की टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 126 रन बना सकी. टीम 19.5 ओवर में सिमट गई. 6 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सके. डी आर्सी शॉर्ट ने सबसे अधिक 32 रन बनाए. कप्तान पीटर सिडल ने 3.5 ओवर में 23 रन देकर 5 विकेट झटके. उनकी 10 गेंदों पर कोई रन नहीं बना. यानी उन्होंने 13 गेंद पर 5 विकेट झटके. इसके अलावा लेग स्पिनर राशिद खान को भी 2 विकेट मिला.

Full list of cricketers with multiple five-wicket hauls in the Big Bash League:

Dan Christian

Peter Siddle#BBL11

pic.twitter.com/s8Y3iWncMF

— Nic Savage (@nic_savage1) January 5, 2022