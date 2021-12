3 गेंद फेंकने के बाद ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को गेंदबाजी से रोका गया, जानिए क्यों हुआ ऐसा- वीडियो

नई दिल्ली. बिग बैश लीग (BBL) का 24वां मैच सिडनी थंडर और पर्थ स्कॉचर्स के बीच हुआ. इस मुकाबले में ऐसा कुछ हुआ, जो क्रिकेट मैदान पर कम ही देखने को मिलता है. दरअसल, मैच में पर्थ स्कॉर्चर्स के तेज गेंदबाज एंड्रयू टाइ (Andrew Tye) पर ओवर की 3 गेंद फेंकने के बाद ही गेंदबाजी करने पर रोक लगा दी गई. इसके बाद उनके ओवर की बाकी बची 3 गेंद लांस मॉरिस ने फेंकी. टाइ ने मैच में सिर्फ 9 गेंद ही फेंकी.

इस फैसले के बाद स्कॉर्चर्स के खिलाड़ी अंपायर के पास पहुंच गए और उनसे बहस करने लगे. दोनों पक्षों के बीच काफी देर बातचीत हुई, जिसके बाद विवाद खत्म हुआ. यह जानना भी जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अंपायर ने टाइ को अपना दूसरा ओवर पूरा नहीं करने दिया. टाइ ने 9 गेंद पर 26 रन दिए.

बिग बैश लीग (BBL 2021) में पर्थ स्कॉर्चर्स के गेंदबाज एंड्रयू टाइ सिडनी थंडर की पारी का 15वां ओवर फेंकने आए थे. उनकी पहली 2 गेंद पर सैम बिलिंग्स ने 2 चौके जड़े. लेकिन तीसरी गेंद पर टाइ ने बिलिंग्स को आउट कर दिया. इसके बाद एलेक्स रॉस बल्लेबाजी के लिए आए. टाइ की चौथी गेंद हाई फुल-टॉस थी. जो रॉस के कमर के ऊपर थी. रॉस ने जैसे-तैसे इस गेंद को मिडऑन की तरफ खेला. अंपायर ने इसे नो-बॉल करार दिया. टाइ ने अगली गेंद वाइड फेंकी. इसके बाद उन्होंने रॉस को दोबारा बीमर फेंकी. यह गेंद भी कमर के ऊपर थी. हालांकि, इस पर रॉस ने चौका जड़ दिया. लेकिन अंपायर ने इसे भी नो-बॉल करार दिया.

टाइ को 2 बीमर फेंकने के बाद गेंदबाजी से रोका गया

इन दोनों गेंदों को अंपायर ने बल्लेबाज के लिए खतरनाक माना और टाइ को मैच में आगे गेंदबाजी करने से रोक दिया. इसके बाद मॉरिस ने टाइ की बाकी बची 3 गेंद फेंकी. बिग बैश लीग के नियमों के मुताबिक, कोई भी गेंदबाज अगर एक ही मैच में इस तरह की दो खतरनाक गेंद फेंकता है, तो अंपायर को यह अधिकार होता है कि वो कप्तान से गेंदबाज को हटाने के लिए कहे. इसी नियम के तहत टाइ को गेंदबाजी से रोका गया.

Two dangerous no-balls, and he’s out. Here’s why AJ Tye finished the innings with 1.3 completed overs to his name…@KFCAustralia | #BBL11 pic.twitter.com/nuTs6XF3LI

— KFC Big Bash League (@BBL) December 28, 2021