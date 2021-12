24 साल उम्र और इतनी ही गेंद पर लुटाए 70 रन, बना टी20 लीग का सबसे महंगा गेंदबाज

नई दिल्ली. टी20 क्रिकेट में गेंदबाजों के लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं. एक बार लाइन लेंथ से भटके, तो फिर चौके-छक्कों की बरसात होना तय है. कई बार तो एक ही मैच में पूरा क्रिकेट करियर ही बदल जाता है. ऐसा ही कुछ बिग बैश लीग के इस सीजन (BBL 2021) में 24 साल के गेंदबाज लियाम गुथरी (Liam Guthrie) के साथ हुआ. ब्रिसबेन हीट (Brisbane Heat) के इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की 24 गेंद में मेलबर्न स्टार्स (Melbourne Stars) के बल्लेबाजों ने 70 रन कूटे. इस तरह लियाम बिग बैश लीग के इतिहास के सबसे महंगे गेंदबाज बन गए.

लियाम की 24 गेंद में मेलबर्न के बल्लेबाजों ने 7 छक्के और 2 चौके उड़ाए. यानी 50 रन सिर्फ बाउंड्री से ही बटोरे. लियाम ने 17.50 की इकोनॉमी रेट से रन दिए. लियाम दो विकेट लेने में सफल रहे. लेकिन यह नाकाफी साबित हुआ. क्योंकि मेलबर्न स्टार्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 207 रन ठोक डाले.

The Bucket Ball free-hit is sent straight back over Liam Guthrie’s head 😳 @KFCAustralia | #BBL11 pic.twitter.com/ua4VNZG0DS

— KFC Big Bash League (@BBL) December 27, 2021