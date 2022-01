अंपायर ने पहले बल्लेबाज को दिया सबके सामने आउट, फिर पलट दिया फैसला, गेंदबाज ने पीट लिया अपना माथा

नई दिल्ली. बिग बैश लीग में रविवार को पर्थ स्कॉर्चर्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच मुकाबले में एक ऐसा वाकया हुआ, जिससे मैदान में मौजूद खिलाड़ी तो हैरान हुए है, स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरत में पड़ गए. दरअसल, इस मैच में स्कॉर्चर्स के कप्तान एश्टन टर्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. टीम ने पहले खेलते हुए 13 ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए थे. एरॉन हार्डी और खुद कप्तान टर्नर क्रीज पर मौजूद थे. स्कॉर्चर्स की पारी का 14वां ओवर बिग बैश लीग में डेब्यू कर रहे जेवियर क्रोन फेंकने आए. इसी ओवर में अंपायर ब्रूस ऑक्सनफोर्ड ने स्कॉर्चर्स के कप्तान को कैच आउट दे दिया. लेकिन अगले ही पल अपना फैसला बदल दिया. जिसे देखकर गेंदबाज ने अपना माथा पीट लिया और मेलबर्न के कप्तान ग्लेन मैक्सवेल भी इसे हजम नहीं कर पाए.

यह वाकया स्कॉर्चर्स की पारी के 14वें ओवर में हुआ. जेवियर क्रोन ने यह ओवर फेंका था. उनके इस ओवर की पहली 4 गेंद पर 3 रन आए. पांचवीं गेंद पर स्ट्राइक पर स्कॉर्चर्स के कप्तान टर्नर थे. क्रोन ने शॉर्ट गेंद फेंकी, जिस पर टर्नर ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की. लेकिन गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई और सीधे विकेटकीपर जो क्लार्क के दस्तानों में चली गई. मेलबर्न के फील्डर और गेंदबाज ने कैच आउट की अपील की. अंपायर ब्रूस ऑक्सनफोर्ड ने फौरन उंगली उठा दी और टर्नर को आउट करार दे दिया.

क्रोन बिग बैश लीग में अपने डेब्यू विकेट का जश्न मना पाते, उससे पहले ही अंपायर ऑक्सनफोर्ड ने अपना ही फैसला पलट दिया. उनके मुताबिक, गेंद हेलमेट को छूकर विकेटकीपर के दस्तानों में गई थी. इसलिए उन्होंने बल्लेबाज को नॉट आउट दे दिया.

Xavier Crone had his first BBL wicket on debut – for all of three seconds! 👷‍♂️💥@KFCAustralia | #BBL11 pic.twitter.com/LDz2frhXOV

— KFC Big Bash League (@BBL) January 2, 2022