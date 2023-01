नई दिल्‍ली. बिग बैश लीग के मुकाबले में मंगलवार को अलग ही तड़का देखने को मिला. एडम जम्‍‍‍‍पा (Adam Zampa) ने पाया कि विरोधी टीम का बल्‍लेबाज गेंद फिकने से पहले ही रन के लिए भाग रहा था. बिना देरी किए भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की तर्ज पर ही जम्‍पा ने उन्‍हें मांकडिंग आउट करने का प्रयास किया. ऑन फील्‍ड अंपायर ने बैटिंग कर रही टीम के बल्‍लेबाज को आउट भी दे दिया लेकिन अंत में अंपायर को अपना निर्णय बदलना पड़ा. तीसरे अंपायर का अंतिम फैसला आया और उन्‍होंने स्‍पष्‍ट कर दिया कि वो इसे नॉटआउट करार दिया जाएगा.

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. यहां यह सवाल उठता है कि आखिर तीसरे अंपायर ने मांकडिंग आउट के निर्णय को क्‍यों बदला. आइये हम आपको इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हैं.

Spicy, spicy scenes at the MCG.

Not out is the call…debate away, friends! #BBL12 pic.twitter.com/N6FAjNwDO7

— KFC Big Bash League (@BBL) January 3, 2023