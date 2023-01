नई दिल्‍ली: क्रिकेट के खेल में यूं तो बाउंड्री लाइन पर फील्‍डर को सुपरमैन की तरह डाइव लगाकर कैच पकड़ते हुए हमने बहुत बार देखा है. ऐसा भी कई बार हुआ जब खिलाड़ी कैच लेने के बाद बाउंड्री के अंदर चला गया. गेंद को हवा में उछालने के बाद वो कुछ देर बाद वापस बाउंड्री के अंदर आकर कैच पकड़ लेता है. ऑस्‍ट्रेलिया में खेली जा रही बिग बैश लीग (Big Bash League) के दौरान बाउंड्री पर एक अजीबोगरीब कैच पकड़ा गया. इसे देखकर अंपायर भी कंफ्यूज हो गए कि इसे कैच दिया जाए या फिर आउट.

बिग बैश लीग में ब्रिसबेन हीट और सिडनी सिक्‍सर्स के बीच यह मैच खेला जा रहा था. गाबा क्रिकेट मैदान पर सिडनी सिक्‍सर्स टीम 225 रनों के विशाल लक्ष्‍य का पीछा कर रही थी. बड़ा लक्ष्‍य मिलने के बावजूद टीम ने अंत तक संघर्ष किया और उन्‍हें आखिरी 11 गेंदों पर 26 रन की दरकार थी. बैट्समैन जोर्डन सिल्‍क ने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए छक्‍का लगाने का प्रयास किया. माइकल नेसर गेंद के पास भागते हुए पहुंचे. कैच पकड़ने के बाद उन्‍होंने खुद का संतुलन बनाने के लिए गेंद को हवा में उछाल दिया खुद बांउड्री लाइन के अंदर चले गए.

Michael Neser’s juggling act ends Silk’s stay!

Cue the debate about the Laws of Cricket… #BBL12 pic.twitter.com/5Vco84erpj

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 1, 2023