कंगारू बॉलर की ऐसी पिटाई कभी नहीं देखी होगी! एरोन फिंच ने ओवर में कूट दिए 31 रन…फिर भी हाथ से यूं फिसला मैच

नई दिल्‍ली. बिग बैश लीग में स्‍टीव स्मिथ के कमाल के बाद उनकी ही टीम के साथी खिलाड़ी एरोन फिंच ने धमाल मचा दिया है. ऐरोन फिच ने बीबीएल मुकाबले के दौरान कंगारू गेंदबाज एंड्रूय आई की इतनी पिटाई कर दी कि उन्‍हें दिन में ही तारे नजर आने लगे होंगे. दरअसल, पर्थ स्‍कॅर्चर्स और मेलबर्न रेनिगेड्स के बीच मैच के दौरान यह शानदार नजारा देखने को मिला. ऑस्‍ट्रेलिया की टीम के कप्‍तान एरोन फिंच ने मैच में छक्‍कों की हैट्रिक लगाई. पूरे ओवर में उन्‍होंने कुल 31 रन ठोक दिए.

पहले बैटिंग करते हुए पर्थ की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाए. कैमरून बेनक्रॉफ्ट 50 गेंदों पर 95 रनों की आतिशी पारी खेली. हालांकि वो अपने शतक से महज 5 रन से चूक गए. ओवर्स खत्‍म हो गए और वो नाबाद ही डग आउट लौटे. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान मेलबर्न की टीम ने 202 रन बनाए. ओपनिंग बैट्समैन शॉन मार्श ने 34 गेंदों पर 54 रन बनाए. कप्‍तान एरोन फिंच के बैट से 35 गेंदों पर नाबाद 76 रन आए. अपनी पारी में फिच ने 217 की स्‍ट्राइकरेट से रन बनाते हुए सात चौके और पांच छक्‍के लगाए.

