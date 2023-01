नई दिल्‍ली. ऑस्ट्रेलिया के सबसे भरोसेमंद बैटर स्टीव स्मिथ ने (Steve Smith) शनिवार को बिग बैश लीग में सिडनी सिक्‍सर्स के लिए एक और तूफानी पारी खेली. उन्‍होंने सिडनी थंडर के खिलाफ 66 गेंदों में 189.39 के स्ट्राइक रेट से 125 रन ठोक दिए. धाकड़ बैटर ने अपनी पारी में 5 चौके और 9 छक्‍के लगाए. बीबीएल में स्मिथ का यह लगातार दूसरा शतक है. इससे पहले उन्होंने एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ तूफानी बैटिंग करते हुए 56 गेंदों में 101 रन बनाए थे.

बिग बैश लीग का 50वां मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया. मुकाबले में ओपनिंग करने उतरे स्टीव स्मिथ ने सिडनी थंडर के गेंदबाजों का धागा खोल दिया. बीबीएल के इस सीजन में स्मिथ का बल्ला आग उगल रहा है. दाएं हाथ के बैटर ने लीग में अब तक महज 3 मैच खेले हैं, जिसमें उन्‍होंने 131 की औसत और 175.83 की स्ट्राइक रेट से 261 रन कूट डाले हैं. वह सिर्फ 3 मैच खेलकर टूर्नामेंट में सिडनी सिक्‍सर्स के टॉप 3 स्‍कोरर में शामिल हो गए हैं.

Second-straight century brought up with a SIX!

STEVEN SMITH 🔥 #GoldenMoment @BKTtires | #BBL12 pic.twitter.com/FbTnLIMXIO

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 21, 2023