नई दिल्‍ली. ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग (Big Bash League) का यह सीजन जैसे-जैसे अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहा है, वैसे-वैसे ही रोमांच बढ़ता जा रहा. ऑस्ट्रेलियाई टीम के दिग्‍गज खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के साथ टेस्‍ट सीरीज खत्‍म होते ही लीग में जलवा दिखाने पहुंच गए हैं. स्‍टीव स्मिथ (Steve Smith) ने आते ही ताबड़तोड़ 2 शतक ठोक गेंदबाजों के होश ठिकाने लगा दिए. अब उस्‍मान ख्‍वाजा (Usman Khawaja) और मार्नस लैबुशेन (Labuschagne) ने अपने बल्‍ले की आग से बॉलर्स को झुलसा दिया. ये तीनों ही खिलाड़ी भारत आने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल हैं.

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में शुक्रवार को सिडनी थंडर और ब्रिसबेन हीट के बीच एलिमिनेटर मैच खेला गया. थंडर की ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. ब्रिसबेन की ओर से उस्मान ख्वाजा ओपनिंग करने आए. 25 के स्‍कोर पर ही ब्रिसबेन का पहला विकेट गिर गया. मार्नस लैबुशेन कप्‍तान का सााथ देने क्रीज पर आए. दोनों सिडनी के गेंदबाजों की जबरदस्‍त धुनाई करते हुए 128 रन की साझेदारी की. खवाजा ने 55 गेंद में 171 के स्ट्राइक रेट से 94 रन की धुआंधार पारी खेली. उन्‍होंने 10 चौके और 3 छक्‍के जड़े. वहीं, मार्नस ने 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 73 रन बनाए. ब्रिसबेन ने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 203 रन का स्‍कोर खड़ा किया.

