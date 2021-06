DPL 2021 : माफी मांगने पर भी नहीं बच पाए शाकिब अल हसन, बैन के साथ देना होगा पांच लाख का जुर्माना

नई दिल्ली. स्टार क्रिकेटर शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) को ढाका प्रीमियर लीग (DPL 2021) के तीन मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने शनिवार को उन्हें निलंबित करने की घोषणा की. अंपायर की ओर से एलबीडब्ल्यू कॉल पर इनकार करने के बाद शाकिब पूरी तरह से अपना आपा खो बैठे और गुस्से में स्टंप्स को लात मारी. उन्होंने बाद में स्टंप्स को हाथ से उखाड़कर फेंक दिया.



क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शाकिब पर बैन के अलावा 5 लाख टका (करीब 4.2 लाख रुपये) का जुर्माना भी लगाया गया है. उन्हें 11 जून को अबाहनी लिमिटेड और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के बीच ढाका प्रीमियर लीग टी20 मैच के दौरान अंपायरों, ग्राउंडस्टाफ से बदतमीजी और उपकरणों के दुरुपयोग का दोषी पाया गया. यह बीसीबी की आचार संहिता के तहत लेवल-3 का अपराध है और शाकिब ने सजा को स्वीकार कर लिया है.



