BCCI Agm Festival Match: जय शाह ने अजहरुद्दीन सहित 3 विकेट झटके, गांगुली की टीम एक रन से हारी

कोलकाता. पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) के पारंपरिक ऑफसाइड ड्राइव शुक्रवार को यहां एक प्रदर्शनी मैच के दौरान फिर दिखाई दिए, लेकिन बीसीसीआई अध्यक्ष एकादश की टीम जय शाह (Jay Shah) की अगुआई वाली सचिव एकादश से एक रन से हार गई. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) की आम सालाना बैठक की पूर्व संध्या पर यहां ईडन गार्डन्स में 15-15 ओवर का एक प्रदर्शनी मैच आयोजित किया गया.

सौरव गांगुली छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. गांगुली ने 20 गेंद में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 35 रन बनाए. उन्हें मैच के नियमों के अनुसार रिटायर होना था और उनकी टीम महज एक रन से पीछे रहकर हार गई. गांगुली के घरेलू मैदान में बीसीसीआई सचिव शाह ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से कमाल कर दिया और सात ओवर में 58 रन देकर तीन विकेट चटकाकर स्टार बने. इससे टीम 128 रन के स्कोर का बचाव कर सकी.

And finally, @SGanguly99 walks in to bat replacing @CabCricket President Avishek Dalmia pic.twitter.com/TCsuRvnHoK

— Yash Chawla (@chawla_yash) December 3, 2021