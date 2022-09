हाइलाइट्स BCCI की एजीएम 18 अक्टूबर को ICC में भारत के प्रतिनिधि का चयन दौड़ में एन श्रीनिवासन और गांगुली शामिल

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) ने 18 अक्टूबर को मुंबई में आमसभा की सालाना बैठक कराने की पुष्टि की है. बीसीसीआई सचिव जय शाह (Jay Shah) द्वारा भेजी गई सूचना में यह जानकारी दी गई है .

बैठक में बोर्ड के पदाधिकारियों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के चुनाव पर भी बात की जायेगी. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में भारत के प्रतिनिधि का चयन भी होगा.

फिलहाल दो उम्मीदवार दौड़ में हैं जिनमें 77 वर्षीय पूर्व दिग्गज प्रशासक एन श्रीनिवासन और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली शामिल हैं.

बैठक के एजेंडे में 29 बिंदु हैं. भारतीय क्रिकेटर संघ से शीर्ष परिषद में दो प्रतिनिधियों (एक महिला और एक पुरूष ) का चयन होगा.

