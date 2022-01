BCCI ने विराट कोहली को निडर और साहसी बताया, रवि शास्त्री भी साथ आए! Video

नई दिल्ली. विराट कोहली (Virat Kohli) ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी है. इसके बाद बीसीसीआई (BCCI) और उनके अधिकारियों की ओर से कोहली को बधाई दी गई. इसके अलावा टीम इंडिया (Team India) के पूर्व और मौजूदा खिलाड़ियों ने भी कोहली के प्रदर्शन को सहारा. इस बीच साेमवार को बीसीसीआई की ओर से कोहली को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इसमें उनकी जीत के बारे में बताया गया है. हालांकि वर्तमान में कोहली और बोर्ड के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं. कोहली वनडे टीम की कप्तानी नहीं छोड़ना चाहते थे. इसके बाद भी उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया था.

बीसीसीआई की ओर से डाले गए वीडियो में विराट कोहली के टेस्ट सीरीज की शुरुआती जीत से लेकर अंतिम जीत तक को दिखाया गया है. इस वीडियो में टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) कमेंट्री करते दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो के साथ बोर्ड ने लिखा, ‘साहस और निडरता से टीम इंडिया का मार्गदर्शन किया. टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई. आइए कुछ बेहतरीन पलों को फिर से जीते हैं.’ कोहली भारत के टेस्ट के सबसे सफलतम कप्तान रहे. हालांकि उन्हें बतौर कप्तान अंतिम सीरीज में (India vs South Africa) 1-2 से हार मिली.

Guided #TeamIndia with courage & fearlessness 👍

Led the side to historic wins 🔝

Let’s relive some of the finest moments from @imVkohli‘s tenure as India’s Test captain. 👏 👏

Watch this special feature 🎥 🔽https://t.co/eiy9R35O4Q pic.twitter.com/4FMCLstZu3

— BCCI (@BCCI) January 17, 2022