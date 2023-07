नई दिल्‍ली. वेस्‍टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्‍ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलने के लिए भारतीय टीम (Team India) इस समय कैरेबियन द्वीप में है. टेस्‍ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के प्‍लेयर नेट पर जमकर पसीना बहा रहे हैं. भारत और वेस्टइंडीज (India vs West Indies) सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच 12 जुलाई से खेला जाएगा जबकि दूसरा टेस्‍ट 20 जुलाई से होगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टेस्‍ट सीरीज के पहले, भारतीय टीम के सदस्‍यों की महान क्रिकेटर सर गारफील्‍ड सोबर्स (Sir Garfield Sobers) से मुलाकात का वीडियो शेयर किया है जिसे फैंस ने बेहद पसंद किया है.

In Barbados & in the company of greatness! #TeamIndia meet one of the greatest of the game – Sir Garfield Sobers #WIvIND pic.twitter.com/f2u1sbtRmP — BCCI (@BCCI) July 5, 2023

वीडियो में कोच राहुल द्रविड़ और कप्‍तान रोहित शर्मा सहित टीम इंडिया की टेस्‍ट टीम के सदस्‍य, 86 वर्षीय सोबर्स से मिलते नजर आ रहे हैं. सोबर्स की पत्‍नी भी उनके साथ हैं. प्‍लेयर्स के सोबर्स से मुलाकात के इस वीडियो को लेकर जहां ज्‍यादातर फैंस ने रोचक ट्वीट किए हैं, वहीं एक फैन से इस बात पर ऐतराज जताया कि वीडियो के बैकग्रााउंड में म्‍यूजिक डाल दिया गया इस कारण प्‍लेयर्स से सोबर्स क्‍या बात कह रहे हैं, यह सुना नहीं जा सका. बता दें, एक ओवर में छह छक्‍के लगाने का कारनामा सबसे पहले गैरी सोबर्स (Garry Sobers)ने ही किया था.

Video would have been better without background music … we are more interested in listening to what sir said to our team … — Neeraj Bhargava (@NeerajBhargavan) July 5, 2023

एक रिएक्‍शन में मजाकिया लहजे में लिखा गया, ‘बारबडोस में भारतीय क्रिकेट टीम के ‘सोबर (sober)’ रहने का एक और कारण. एक फैन ने लिखा-वाह…टीम इंडिया के लिए सच्‍ची प्रेरणा. हर्षित सिंह नाम के प्रशंसक ने लिखा- यह देखकर अच्छा लगा कि राहुल द्रविड़ किस तरह भारतीय क्रिकेट टीम के प्‍लेयर्स को अपने दौर के क्रिकेट दिग्गजों में से एक गैरी सोबर्स से मिलवा रहे हैं.

One more reason for ICT to remain ‘sober’ in Barbados — Indian Memes And Tweets 🇮🇳 (@DesiMemesTweets) July 5, 2023

Wow..This is a true motivation. — Rajiv Mohanty (@RajivMohanty18) July 5, 2023

Great to see how Rahul Dravid is introducing ict players to one of the cricketing legends of his time Gary Sobers — harshit singh (@Zukliod) July 5, 2023

एक फैन ने विराट कोहली का फोटो ट्वीट करते हुए रिएक्ट किया. 3 बार आईसीसी के सर गैरी सोबर्स अवार्ड विजेता ने इस शख्‍स से मुलाकात की. एक फैन ने लिखा. 31 अगस्‍त 1968 को सोबर्स ऐसे पहले बैट्समैन बने थे, जिन्‍होंने फर्स्‍ट क्‍लास क्रिकेट के एक ओवर में लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्‍के लगाए थे.

So 3 times ICC Sir Garfield Sobers award winner meets the man himself . pic.twitter.com/Y5LYhb86vT — B. / 2-0 #Aus (@mcg82__) July 5, 2023

On 31 August 1968, Sobers became the first batsman ever to hit six sixes in a single over of six consecutive balls in first-class cricket. — Alex¹⁸ (@Idkijustlovevk) July 5, 2023

महान ऑलराउंडरों में होती है सोबर्स की गिनती

गैरी सोबर्स ने गिनती दुनिया के सर्वकालीन महान ऑलराउंडर्स में की जाती है. उन्‍होंने 93 टेस्‍ट में 57.78 के औसत से 8032 रन (सर्वोच्‍च 365 रन) बनाने के अलावा 34.03 के औसत से 235 विकेट भी हासिल किए. एक वनडे भी उन्‍होंने खेला जिसमें एक विकेट लेने में सफल रहे. सोबर्स बाएं हाथ से मध्‍यम गति से गेंदबाजी करने के अलावा स्पिन गेंदबाजी में भी माहिर थे. टेस्‍ट क्रिकेट में उन्‍होंने 26 शतक बनाए.

Tags: BCCI, Garry Sobers, India vs west indies, Team india, West Indies Cricket Team