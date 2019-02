Got a mail,

All psl matches suspended on @Dream11

Great Job 👏 Loading... @IPL should ban all poor Cricketers currently playing in it who will also play IPL later on.

Narine, Bravo, Watson, Devillers, Pollard, Andre Russell all.

Sab bhikariyon pe ban lga do @BCCI

— Crystal 🐒 Total Dhamaal (@MayankAnand014) February 16, 2019



Let's use our soft power to isolate Pak. Today PSL (pak's ipl version) is starting.. we will force @bcci to ban foreign players who plays in PSL to not allow them to play in IPL. #boycottpsl#PulawamaTerrorAttack https://t.co/4PP6jvCMp4

— Vikram Kumar (@PkVikram) February 16, 2019



I requested from BCCI to ban all forren player in Ipl who played in PSL

— Sanjeev (@Sanjeev39436938) February 16, 2019



Dear @BCCI and @IPL , it's a humble request to ban all the foreign players from all the upcoming editions of @IPL whomsoever participate in the @TheRealPCB-conducted PSL ever. This is one step close from making Pakistan a globally isolated nation#StandWithForces #PulwamaRevenge

— Abhishek Mukherjee (@mukherji_abhi) February 16, 2019



@BCCI should ban all the players who play in PSL. Lets teach Pakistan a lesson. Let players decide its IPL or PSL. #PulwamaTerrorAttack

— Pritish Walia (@PritishWalia) February 16, 2019



There are players who plays both in @IPL and @OfficialPSL . @BCCI we just need an announcement that the players who are playing in PSL and also selected to play for IPL, if they dont withdraw their name from PSL shouldnt be allowed to play in IPL. We need this now.@TajinderBagga

— Ritesh sinha (@imriteshsinha) February 17, 2019

पुलवामा हमले के बाद देश में गम और गुस्से का माहौल है. इस फिदायीन हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे. इस घटना के बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आ गई है. जबकि इसका असर क्रिकेट पर भी बखूबी दिख रहा है. क्रिकेट क्‍लब ऑफ इंडिया ने पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तस्‍वीर को ढक दिया है तो मोहाली क्रिकेट स्‍टेडियम में लगे पाकिस्‍तानी क्रिकेटर्स के फोटो हटा दिए गए हैं. वहीं 16 जून को भारत और पाकिस्‍तान के बीच होने वाले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्‍ड कप भी संकट के बादल छाए हुए हैं.इसके अलावा टीम इंडिया के क्रिकेट फैंस ट्विटर पर बीसीसीआई से पाकिस्तान के साथ क्रिकेट से किसी भी तरह जुड़ने से मना कर रहे हैं.यही नहीं, ट्विटर पर बाकायदा लोग उन खिलाड़ियों को आईपीएल में बैन करने की मांग कर रहे हैं जो फिलहाल पाकिस्‍तान सुपर लीग में खेल रहे हैं.कोलिन इनग्राम, कोलिन मुनरो, कोरी एंडरसन, एबी डी विलियर्स, कार्लास ब्रेथवेट, संदीप लामिचाने, आंद्रे रसेल, केरॉन पोलार्ड, ड्वेन ब्रेवो, सुनील नरेन आदि को फैंस आईपीएल से बैन करने की मांग कर रहे हैं. अगर बीसीसीआई कोई कदम उठाता है तो इन खिलाड़ियों के पास पाकिस्‍तान सुपर लीग छोड़ने के अलावा कोई विकल्‍प नहीं होगा. आखिर आईपीएल के करोड़ों रुपए के अनुबंध तो ये हरगिज गंवाना नहीं चाहेंगे.