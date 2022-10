T20 WC 2022: विराट कोहली को मेलबर्न में पाकिस्तानी फैंस ने दे दिया बड़ा चैलेंज, पूर्व दिग्गज को भी घेरा

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप (India vs Pakistan) में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने आ चुके हैं. सभी फैंस का इंतजार खत्म हो चुका है. भारत-पाक मुकाबले में रोमांच के तीसरे डोज का लुत्फ उठाने फैंस मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में पहुंच चुके हैं. मैच से पहले टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी शुक्रवार से अभ्यास कर रहे थे. लेकिन भारतीय फैंस को स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) का इंतजार था. विराट शुक्रवार को जब अभ्यास सत्र में शामिल नहीं हुए तो मैदान में मौजूद फैंस निराश होकर घर वापस चले गए.

हालांकि, कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के एक दिन पहले शनिवार को नेट्स में प्रैक्टिस के लिए बल्ला उठाया. उस दौरान 1000 फैंस के चेहरों पर खुशी की चमक दिखाई दी. रन मशीन के मैदान में आते ही फैंस खुशी से झूम उठे और तेजी से चिल्लाकर कोहली का स्वागत किया. विराट ने नेट्स में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था. लेकिन वहां कुछ पाकिस्तानी प्रशंसक भी मौजूद थे. उन्होंने विराट की खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया.

बाबर की तरह ड्राइव लगाकर दिखाओ- प्रशंसक

पाकिस्तानी फैंस ने विराट कोहली की बल्लेबाजी को देखा और चिल्लाना शुरू कर दिया. वहां से आवाजें आ रही थीं ‘ओ विराट, ओ विराट, जरा बाबर आजम की तरह स्ट्रेट ड्राइव मारके दिखाओ’. इसके अलावा कुछ पाकिस्तानी फैंस ने एक मिनी स्पीकर लेकर अपने देश के एक बैंड का देशभक्ति गाना ‘दिल दिल पाकिस्तान’ शुरू कर दिया.

It wasn’t a match day but hundreds of Indian fans turned up to watch #TeamIndia nets today at the MCG. #T20WorldCup pic.twitter.com/z3ZiICSHL8

