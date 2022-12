PAK vs ENG: साथी से बदसलूकी के कारण टीम से कटा था पत्ता, 6 साल बाद वापसी पर ठोका पहला शतक

नई दिल्ली. पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच रावलपिंडी में 3 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. जैक क्राउली और बेन डकेट की सलामी जोड़ी ने टेस्ट में टी20 के अंदाज में बल्लेबाजी की. दोनों ने 14 ओवर में ही 100 रन जोड़ डाले. यह सिलसिला यहीं नहीं थमा. अगले 100 रन जोड़ने के लिए इस जोड़ी को सिर्फ 16 ओवर खेलने पड़े. इस दौरान जैक क्राउली ने अपना शतक पूरा किया और उनके ठीक बाद डकेट का सैकड़ा भी पूरा हुआ. डकेट के लिए यह पारी इसलिए खास है. क्योंकि उन्होंने 6 साल बाद इंग्लैंड की टेस्ट टीम में वापसी की और अपने ही मैच में शतक ठोक दिया. इससे बेहतर, कमबैक की उम्मीद वो भी नहीं कर सकते थे.

डकेट और क्राउली के बीच पहले विकेट के लिए 233 रन की पार्टनरशिप हुई. डकेट ने इससे पहले, 4 टेस्ट में कुल 110 रन बनाए थे और रावलपिंडी टेस्ट की पहली पारी में ही अकेले 107 रन बनाए. इसके लिए डकेट ने 110 गेंद खेली. उन्होंने 107 रन की पारी में 15 चौके लगाए. यह डकेट के टेस्ट करियर का पहला शतक है. डकेट ने पिछले चारों टेस्ट 2016 में खेले थे. इसके बाद से उन्हें इंग्लैंड की टेस्ट टीम में मौका नहीं मिला था. उन्होंने 22 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया था. तब ट्रेवर बेलिस इंग्लैंड के कोच और जो रूट कप्तान थे.

The dressing room salutes our fastest ever Test by an opener

#PAKvENG pic.twitter.com/saXdOzaCeu

— England Cricket (@englandcricket) December 1, 2022