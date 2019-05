Foakes showing with the bat and gloves what a smart cricketer he is pic.twitter.com/Cd03GalOVD

इंग्‍लैंड ने डबलिन वनडे में आयरलैंड को चार विकेट से हराकर वर्ल्‍ड कप से पहले अपने मजबूत इरादे जाहिर कर दिए हैं. हालांकि उसने इस मैच में बेन फोक्‍स, डी मालन और जोफ्रा आर्चर को डेब्‍यू करने का मौका दिया था. जबकि आयरलैंड दौरे पर खेले गए एकमात्र वनडे मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज बेन फोक्स ने शानदार प्रदर्शन कर हर किसी का दिल जीत लिया है.इस मैच में इंग्‍लैंड के कप्‍तान इयोन मोर्गन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया. जबकि आयरलैंड पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 43.1 ओवर में सिर्फ 198 रन पर ढेर हो गई. इस मैच को मैदान गीला होने के कारण 45-45 ओवर का कर दिया गया था. आयरलैंड की ओर से पाल स्‍टर्लिंग ने 33 रन, एंड्रयू बालबिर्नी ने 29, जार्ज डाकरेल ने 24, मार्क रिचर्ड ने 32 और कप्तान विलियम पोर्टरफील्ड ने 17 रनों का योगदान दिया. जबकि इस दौरान इंग्‍लैंड के विकेटकीपर फोक्स ने विकेट के पीछे भी कमाल दिखाया.आयरलैंड की पारी के दौरान बेन फोक्स ने बल्लेबाज एंड्रयू बालबर्नी को बड़ी चालाकी से स्टंप आउट किया, जिसे देख फैंस को महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई. बात 25वें ओवर की है जब जो डेनली के ओवर की तीसरी गेंद वाइड रही और बल्‍लेबाज उसे खेलने से चूक गया. युवा विकेटकीपर फोक्स ने गेंद का जल्‍दी पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने गेंद को फौरन ही स्टंप पर नहीं लगाया, क्योंकि बालबिर्नी क्रीज पर अंदर थे. उन्‍होंने (फोक्‍स) बल्‍लेबाज़ के पिछले पैर के उठने का इंतजार किया और जैसे ही बालबिर्नी ने अपना पैर उठाया वैसे ही विकेटकीपर ने गेंद विकेट पर लगा दी. इसके बाद इंग्लिश टीम के खिलाड़ियों ने अंपायर से अपील की और अलीम दार का फैसला इंग्‍लैंड के पक्ष में गया. हालांकि बल्‍लेबाज़ बालबिर्नी इस फैसले से खुश नजर नहीं आए.आयरलैंड के बल्‍लेबाज़ बालबिर्नी 44 गेंद पर 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे और बेन फोक्स इस स्टंपिंग के कारण स्‍टार बन गए. इंग्‍लैंड के पूर्व कप्‍तान माइकल वॉन इस युवा विकेटकीपर से खासे प्रभावित नजर आए तो कई लोगों ने फोक्‍स की इस हरकत को खेल भावना के विपरीत करार दिया.जीत के लिए 199 रन का लक्ष्‍य लेकर उतरी इंग्‍लैंड टीम ने 66 रन तक अपने पांच विकेट गंवा दिए थे. लेकिन अपना पहला वनडे मैच खेल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज बेन फोक्स (नाबाद 61 रन) ने टॉम कुर्रन (नाबाद 47 रन) के साथ मिलकर टीम को तीन ओवर बाकी रहते हुए चार विकेट से जीत दिला दी. वहीं, 76 गेंदों पर तीन चौके और एक छक्‍के की मदद से दमदार पारी खेलने वाले बेन फोक्‍स को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया.