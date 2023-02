NZ vs ENG: ऐसे कौन आउट होता है भाई? कदम बढ़ाया...पैर फिसला, पीछे मुड़कर देखा तो विकेट निकला

नई दिल्ली. क्रिकेट के खेल में कई बार ऐसा होता है कि जब जरा सी चूक खिलाड़ी पर भारी पड़ जाती है और फिर वापसी का मौका ही नहीं मिलता है. ऐसा ही कुछ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंग्टन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में एक इंग्लिश खिलाड़ी के साथ हुआ. इंग्लैंड के विकेटकीपर बेन फोक्स की एक चूक और वो चारों खाने चित हो गए. उन्होंने वापसी की कोशिश भी की. जो नाकाम रही. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बेन फोक्स का शिकार न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाज माइकल ब्रेसवेल ने किया. ब्रेसवेल की एक गेंद पर विकेटकीपर टॉम ब्लंडल ने फोक्स को स्टम्प किया. इंग्लिश बैटर को आउट करने में ब्रेसवेल का कितना योगदान था. ये वीडियो देखकर हर कोई समझ सकता है. फोक्स बदकिस्मत रहे और खाता भी नहीं खोल पाए.

Oh dear Foakes…

Bracewell has the English batters falling for him ☝️

A small flurry of wickets before the new ball for the Black Caps 🇳🇿#NZvENG pic.twitter.com/KqqFB5d6MI

