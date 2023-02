नई दिल्‍ली. न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच माउंट मौंगानुई में खेले जा रहे 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने कामयाबी की एक और इबारत लिख डाली है. स्टोक्स टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्‍होंने न्‍यूजीलैंड के पूर्व बैटर और इंग्‍लैंड की टेस्‍ट टीम के मौजूदा हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम (BrendonMcCullum) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

इस मुकाबले से पहले बेन स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट में 107 छक्के लगाए थे और उन्हें ब्रेंडन मैकुलम का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए के लिए सिर्फ एक छक्के की जरूरत थी. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में बाएं हाथ के बैटर ने 19 रन बनाए. इस दौरान उनके बैट से एक भी छक्‍का नहीं निकला. शनिवार को इंग्‍लैंड की दूसरी पारी में बेन स्‍टोक्‍स ने 33 गेंदों में 31 रन बनाए. अपनी पारी में उन्‍होंने 2 छक्‍के लगाए. स्टोक्स ने स्कॉट कुगलेन की गेंद पर लेग साइड पर पहला छक्का लगाया और ब्रेंडन मैकुलम का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर बन गए.

Historic moment – Ben Stokes has most sixes in Test cricket.pic.twitter.com/5UcXmKQm3W

— Johns. (@CricCrazyJohns) February 18, 2023