बेन स्टोक्स ने विराट को दिया जवाब, बोले- उनके जैसे खिलाड़ी…

लंदन. इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 31 वर्षीय स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने हाल ही में एकदिवसीय क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर सबको चौका दिया है. स्टार खिलाड़ी के इस फैसले से हर कोई हैरान है. लोग अपनी-अपनी तरह से स्टार खिलाड़ी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं. इसी कड़ी में बीते सोमवार को पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अपना विचार साझा किया था.

किंग कोहली ने कमेंट करते हुए लिखा था, ‘स्टोक्स, आप सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी हैं जिनके खिलाफ मैंने अब तक खेला है. आपका रिस्पेक्ट करना बनता है.’ वहीं स्टोक्स ने भी अब कोहली को लेकर अपना विचार साझा किया है. इंग्लिश ऑलराउंडर का कहना है कि वह मैदान पर उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के हमेशा से कायल रहे हैं.

स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी ने ‘स्काइ स्पोर्ट्स’ पर खास बातचीत के दौरान कहा, ‘विराट क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में महानतम खिलाड़ियों में से एक रहेंगे. वह शानदार खिलाड़ी हैं. उसके जैसे खिलाड़ी के खिलाफ खेलने में मुझे बहुत मजा आता है.’

Ben Stokes said “I love Virat Kohli, he will go down as one of the greatest players of all time – I love each and every minute I played against him, the energy he brings – I admire him a lot”.

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 19, 2022