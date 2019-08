बेन स्टोक्स को लेकर आईसीसी ने उड़ाया सचिन तेंदुलकर का मजाक, सोशल मीडिया पर बरसे प्रशंसक

Loading...



Just that you are saying so don't think that we are going to believe



Greatest cricketer of all time is @sachin_rt , rest everything starts after him in cricket world



Did you get it?

One has 15,921 Runs in tests 18426 ODIs, Averaging 54 and 45.



Other has 3479 in tests and 2628

in ODIs. averaging 35 and 40.



Shall I talk about centuries??

I think Sachin deserves more respect than this.. In the late 90s he shouldered the Entire Indian cricket team on his Own..countless times.. The only difference.. There wasn't any Twitter during that time..

After this post Sachin showing his career Stats to ICC pic.twitter.com/oyg0R7NwuO

You got both the wins for free.. poor umpiring decisions! Yes Ben Stokes played well but if the match wasn't won.. his innings both the time would have been just a good inning. #ridiculous to call him greatest cricketer ..#shame

बेन स्टोक्स (Ben Stokes) मौजूदा समय में इंग्लैंड क्रिकेट टीम (England Cricket Team) के सबसे बड़े तारणहार बनकर उभरे हैं. उनके नाबाद 135 रनों की बदौलत इंग्लैंड ने हेडिंग्ले में खेले गए तीसरे एशेज टेस्ट (Ashes Test) में मेजबान ऑस्ट्रेलिया (Australia) को एक विकेट से हराकर सीरीज में वापसी कर ली है. बेन स्टोक्स के इस हैरतअंगेज प्रदर्शन के बाद मौजूदा और पूर्व क्रिकेटरों ने उनकी शान में तारीफों के पुल बांध दिए हैं. इतना ही नहीं, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने तो स्टोक्स को तुरंत नाइटहुड की उपाधि देने की सिफारिश भी कर दी है. अब आईसीसी (ICC) ने भी बेन स्टोक्स को लेकर एक ट्वीट किया है.क्रिकेट की सर्वोच्च संस्‍था आईसीसी (ICC) ने बेन स्टोक्स (Ben Stokes) को लेकर जो ट्वीट किया है, उसमें दुनिया के महान बल्लेबाज और टीम इंडिया के पूर्व ओपनर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का मजाक उड़ाया गया है. दरअसल, आईसीसी ने अपने ट्वीट में बेन स्टोक्स को दुनिया का महानतम क्रिकेटर करार दिया है, जिस पर सचिन तेंदुलकर के प्रशंसकों ने जमकर नाराजगी जाहिर की है. स्टोक्स ने हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल में 84 रनों की मैच विजयी पारी खेलकर इंग्लैंड को वर्ल्ड चैंपियन बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी. जिसके बाद आईसीसी ने ट्वीट कर कहा था कि बेन स्टोक्स और सचिन तेंदुलकर की तस्वीर शेयर का कैप्‍शन लिखा था कि दुनिया के महानतम क्रिकेटर के साथ सचिन तेंदुलकर.अब बुधवार को आईसीसी ने फिर से इस तस्वीर को ट्वीट किया है. इसमें लिखे कैप्‍शन का मतलब है कि हमने पहले ही बता दिया था कि बेन स्टाेक्स दुनिया के महानतम क्रिकेटर हैं. हालांकि पिछली बार की तरह ही इस बार भी सचिन के प्रशंसकों ने इस तस्वीर और कैप्‍शन को लेकर आईसीसी को आड़े हाथ लिया है. प्रशंसकों का कहना है कि भले ही बेन स्टोक्स के प्रदर्शन को लेकर उनकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन उन्हें दुनिया का महानतम क्रिकेटर कहना सही नहीं होगा.हेडिंग्ले टेस्ट में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में महज 67 रन पर आउट हो गई थी. अंत में उसे ऑस्ट्रेलिया की ओर से 359 रन का लक्ष्य मिला था. टीम के नौ विकेट गिर चुके थे और उसे 73 रन की दरकार थी. ऐसे में स्टोक्स ने जैक लीच के साथ दसवें विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी की, जिसमें से 74 रन अकेले स्टोक्स के बल्ले से निकले. स्टोक्स ने इस पारी में 135 रन बनाए और वे टीम को जीत दिलाकर ही मैदान से बाहर निकले. यह इंग्लैंड की लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत थी.