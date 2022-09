दीप्ति शर्मा रनआउट पर बेन स्टोक्स का रिएक्शन, बोले- मांकड की तुलना मेरे...

नई दिल्ली. हाल ही में भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला टी20 सीरीज के दौरान दीप्ति शर्मा द्वारा चार्ली डीन को किया गया रन आउट विवादों में रहा है. इस घटना पर सोशल मीडिया पर अंग्रेजी मीडिया और प्रशंसकों ने भारी हंगामा किया. इस रन आउट को लेकर क्रिकेट जगत भी दो टुकड़ों में बंटा हुआ नजर आया. कुछ लोग दीप्ति के पक्ष में नजर आए और नियमों का हवाला देते हुए इसे ठीक ठहराया. वहीं, दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इस रन आउट को खेल भावना के विपरीत बताया. इस रन आउट को 2019 के वर्ल्ड कप से भी जोड़ा जा रहा है. ऐसे में बेन स्टोक्स इससे काफी हैरान हैं.

दीप्ति शर्मा-चार्ली डीन रन आउट हंगामे के बीच इस घटना की तुलना बेन स्टोक्स की 2019 विश्व कप फाइनल के दौरान उनके विवादास्पद ओवर थ्रो से किया जा रहा है. दरअसल, 2019 वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान मैच के आखिरी ओवर में गुप्टिल के ओवर-थ्रो पर इंग्लैंड को 6 रन मिले थे. गुप्टिल का थ्रो स्टोक्स के बल्ले से लगा था, उसके बाद गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई थी. इस घटना को लेकर काफी विवाद हुआ था. अब दीप्ति शर्मा रन आउट को इससे जोड़ने पर बेन स्टोक्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

बेन स्टोक्स ने इस मामले पर एक ट्वीट किया और लिखा, ”लोग मेरे बल्ले गई ओवरथ्रो की तुलना तुलना मांकड़ से क्यों कर रहे हैं?” इसी के साथ स्टोक्स ने एक कंफ्यूज आदमी का GIF भी शेयर किया.

Why are people comparing a ball deflecting of my bat to a mankad? pic.twitter.com/LeYEK601mP

— Ben Stokes (@benstokes38) September 26, 2022