END vs AUS: बेन स्टोक्स गजब है... हवा में उड़कर बाउंड्री पर बचाया छक्का, हैरान कर देगा VIDEO

नई दिल्ली. इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में अद्भुत फील्डिंग का नमूना पेश किया है. स्टोक्स पूरी तरह हवा में उड़े और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार जाने से रोक दिया, यही नहीं, उन्होंने अपनी टीम के लिए 6 बहुमूल्य रन भी बचाए. क्योंकि वह शॉट छक्के वाला था, लेकिन स्टोक्स ने कमाल के प्रयास से बाउंड्री रोक ली. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के समय 12वें ओवर में मिचेल मार्श ने सैम करन की गेंद पर एक बेहतरीन शॉट लगाया, जो बाउंड्री लाइन के पार जाता दिख रहा था और बैटर को यकीन भी था कि गेंद बाउंड्री लाइन के पार पहुंच जाएगी. हालांकि, ठीक बाउंड्री पर खड़े स्टोक्स अपने बेहतरीन प्रयास से गेंद को पहले ही पूरी तरह हवा में उड़कर पकड़कर लिया और मैदान के अंदर फेंक दिया. इस तरह से स्टोक्स भले ही कैच नहीं पकड़ पाए, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के लिए जरूरी रन बचा लिये.

Simply outstanding! Ben Stokes saves six with some acrobatics on the rope! #AUSvENG #PlayOfTheDay | #Dettol pic.twitter.com/5vmFRobfif

— cricket.com.au (@cricketcomau) October 12, 2022