बेन स्टोक्स बोल्ड होकर भी नॉट आउट, सचिन तेंदुलकर बोले- हिटिंग द स्टंप्स का नियम शुरू हो

नई दिल्ली. इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में बेहद भाग्यशाली रहे. वह बोल्ड होकर भी नॉट आउट रहे. स्टोक्स मुकाबले के तीसरे दिन कैमरन ग्रीन की गेंद स्टंप पर लगने के बावजूद आउट नहीं हुए लेकिन इस घटना ने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और शेन वॉर्न (Shane Warne) को नए नियम लाने पर चर्चा के लिए बाध्य किया.

यह वाकया शुक्रवार को चौथे एशेज टेस्ट के तीसरे दिन हुआ, जब ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्रीन की कोण लेती गेंद बेन स्टोक्स के ऑफ स्टंप से टकरा गई. इससे गिल्लियां हिलीं लेकिन गिरी नहीं और जस की तस बनी रहीं. मैदानी अंपायर ने रेफरल के लिए पूछा क्योंकि गिल्लियां अपने स्थान से नहीं हटी थीं और स्टंप पर गेंद लगने के बावजूद स्टोक्स को ‘नॉट आउट’ करार दिया गया. स्टोक्स ने इस मुकाबले में 66 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और जॉनी बेयरस्टो के साथ शतकीय साझेदारी भी की.

सचिन तेंदुलकर ने इस पर वॉर्न को टैग करते हुए ट्वीट किया, ‘क्या इसके लिए ‘हिटिंग द स्टंप्स’ का एक नियम शुरू कर देना चाहिए जिसमें गेंद स्टंप को हिट करे लेकिन गिल्लियां ना गिरें? आपको क्या लगता है? गेंदबाजों के लिए निष्पक्ष होना चाहिए.’

वॉर्न ने मजाक में कहा कि इस पर बहस की जरूरत है. वॉर्न ने उत्तर दिया, ‘दिलचस्प बात और दोस्त इस पर बहस हो सकती है. मैं चर्चा के लिए इसे विश्व क्रिकेट समिति में ले जाऊंगा और फिर आपको बताता हूं. आज जैसा हुआ, ऐसा कभी नहीं देखा – ग्रीन की गेंद की रफ्तार 142 किमी प्रति घंटा थी और यह स्टंप पर काफी तेजी से लगी थी.’

Should a law be introduced called ‘hitting the stumps’ after the ball has hit them but not dislodged the bails? What do you think guys? Let’s be fair to bowlers! 😜😬😋@shanewarne#AshesTestpic.twitter.com/gSH2atTGRe

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 7, 2022