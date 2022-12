बेन स्टोक्स क्रिकेटर से कैमरामैन कब बन गए? मार्क वुड ने दिया साथ, VIDEO देखकर आप भी कहेंगे वाह!

नई दिल्ली. इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में मेजबान टीम का सूपड़ा साफ करने के बाद ग्राउंड पर कैमरामैन की भूमिका में दिखाई दिए. इस दौरान स्टोक्स अकेले नहीं थे, बल्कि उनका साथ दिया साथी खिलाड़ी मार्क वुड (Mark Wood) ने. मार्क वुड के हाथ में माइक लेकर कॉमेंटेटर से सवाल पूछते हुए नजर आए. स्टोक्स और मार्क वुड का यह मस्ती वाला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है.

दरअसल, हुआ यूं कि पाकिस्तान ने तीसरे टेस्ट मैच में बाबर आजम (Baba Azam) एंड कंपनी को 8 विकेट से पराजित कर दिया. पुरस्कार वितरण के बाद बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड में इस सीरीज का लाइव टेलीकास्ट कर रहे ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्काई स्पोर्ट्स का कैमरा संभाल लिया. इस दौरान मार्क वुड हाथ में माइक लिए कॉमेंटेटर नासिर हुसैन (Nasser Hussain) और माइक अर्थटन के पास पहुंच गए. इस मस्तीभरे पल का वीडियो स्काई स्पोर्ट्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया है.

Ben Stokes the cameraman

What can’t this man do? pic.twitter.com/BmPzq7tTKd

— Sky Sports Cricket (@SkyCricket) December 20, 2022