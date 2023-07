नई दिल्ली. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी ‘द एशेज 2023’ का चौथा मुकाबला 19 जुलाई से मैनचेस्टर में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) भी उम्दा बल्लेबाजी करते हुए अर्द्धशतक लगाने में कामयाब रहे. इस अर्द्धशतक की खुशी उनके चेहरे पर भी दिखी, हालांकि यह केवल कुछ देर तक ही रह सकी. स्टोक्स अपने व्यक्तिगत स्कोर में एक रन ही जोड़ पाए थे कि उन्हें विपक्षी टीम के कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) ने बोल्ड करते हुए पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया.

बेन स्टोक्स ने जड़ा टेस्ट करियर का 30वां अर्द्धशतक:

आउट होने से पूर्व उम्दा बल्लेबाजी करते हुए बेन स्टोक्स अपने टेस्ट करियर का 30वां अर्द्धशतक लगाने में कामयाब रहे. उन्होंने मैनचेस्टर की पहली पारी में कुल 74 गेंदों का सामना किया. इस बीच 68.91 की स्ट्राइक रेट से 51 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से पांच बेहतरीन चौके निकले.

The captain gets the captain, as Pat Cummins dismisses Ben Stokes for 51.#BenStokes #PatCummins #Ashes #ENGvsAUS #Test #Cricket #SKY247 pic.twitter.com/3KVrfCPOMN

