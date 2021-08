VIDEO: इंडियन आर्मी से ट्रेनिंग ले रहे हैं बंगाल के क्रिकेटर, कोच ने बताई वजह

नई दिल्ली. बंगाल क्रिकेट संघ (Cricket Association of Bengal) ने कहा है कि बंगाल अंडर-23 टीम (Bengal U-23 Team) के खिलाड़ियों ने मानसिक और शारीरिक मजबूती के लिए फोर्ट विलियम में भारतीय सेना (Indian Army) से प्रशिक्षण लेने का फैसला किया है. राज्य संघ द्वारा साझा किये गये एक वीडियो में अंडर-23 संभावित खिलाड़ियों को फोर्ट विलियम में पूर्वी कमान में सेना के अधिकारियों की देखरेख में ट्रेनिंग लेते हुए देखा गया. संभावित खिलाड़ी दो समूह में 10 दिवसीय सत्र में प्रशिक्षण लेंगे. अंडर-23 कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला ने कहा, ‘‘हमने यहां सेना के जवानों से अनुरोध किया और वे तुरंत क्रिकेटरों की मदद करने के लिए तैयार हो गए.”

भारत के पूर्व खिलाड़ी लक्ष्मी रतन शुक्ला ने कहा, “मैंने हमेशा माना है स्किल पर हमेशा काम किया जा सकता है. लेकिन मानसिक मजबूती और फिजिकल ट्रेनिंग को बढ़ाना होगा.” बंगाल के पूर्व कप्तान ने कहा कि मानसिक मजबूती एक बल्लेबाज या गेंदबाज को एक कठिन सत्र को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है. खिलाड़ियों को इसमें मजबूत बनाने के लिए भारतीय सेना से बेहतर कौन होगा?.

Army Training of #U23 probables at Fort William under supervision of Head Coach #LaxmiRatanShukla and Strength and Conditioning Coach #SabirAli.#CAB pic.twitter.com/C9xSGdqoz3

— CABCricket (@CabCricket) August 10, 2021