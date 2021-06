'भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप एशेज के लिए होगी बेस्ट तैयारी'

लंदन. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट (Joe Root) ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट की दो शीर्ष टीमों भारत (India vs Engalnd) और न्यूजीलैंड (England vs New Zealand) के खिलाफ क्लीन स्वीप करना इस साल के आखिर में चिर प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ए​शेज सीरीज (Ashes) के लिए सर्वश्रेष्ठ तैयारी होगी. इन सर्दियों में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होने से पहले इंग्लैंड को न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ सात टेस्ट मैच खेलने हैं. उन्हें पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलने हैं और फिर अगस्त-सितंबर में पांच टेस्ट मैचों में भारत का सामना करना है.



जो रूट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच से पूर्व कहा, ''ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज को लेकर इन गर्मियों में लगातार चर्चा होती रहेगी. आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते.'' उन्होंने कहा, ''हम लंबे समय से कह रहे हैं कि हम उस सीरीज की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लैंड के किसी प्रशंसक, इंग्लैंड के खिलाड़ी के लिए यह प्रतिष्ठित सीरीज है.''



टीम इंडिया आज इंग्लैंड रवाना होगी, 104 दिन के लंबे दौरे पर टीम सिर्फ 30 दिन खेलेगी मैच



जो रूट ने कहा, ''यह निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे लिए इसकी सर्वश्रेष्ठ तैयारी इन सात टेस्ट मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना और विश्व की दो सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ जीत दर्ज करना होगा.'' भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज खेलने से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 से 22 जून तक साउथम्पटन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी. एशेज तक कुछ ऐसा है इंग्लैंड का टेस्ट शेड्यूल:इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज 2021:



पहला टेस्ट: 2 से 6 जून, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन



दूसरा टेस्ट: 10 से 14 जून, एजबेस्टन, बर्मिंघम



इंग्लैंड बनाम भारत टेस्ट सीरीज 2021:



पहला टेस्ट: 4 से 8 अगस्त, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम



दूसरा टेस्ट: 12 से 16 अगस्त, लॉर्ड्स, लंदन



तीसरा टेस्ट: 25 से 29 अगस्त, हेडिंग्ले, लीड्स



चौथा टेस्ट: 2 से 6 सितंबर, केनिंग्टन ओवल, लंदन



पांचवा टेस्ट: 10 से 14 सितंबर: एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड, मैनचेस्टर



बुमराह के पास इंग्लैंड दौरे पर खास 'शतक' लगाने का मौका, तोड़ सकते हैं कपिल देव का रिकॉर्ड



एशेज सीरीज 2021-22 का शेड्यूल:



पहला टेस्ट- गाबा, ब्रिस्बेन (8 से 12 दिसंबर, 2021)



दूसरा टेस्ट-एडिलेड ओवल, डे-नाइट (16 से 20 दिसंबर, 2021)



तीसरा टेस्ट-मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम (26 से 30 दिसंबर, 2021)



चौथा टेस्ट- सिडनी क्रिकेट स्टेडियम (5 से 9 जनवरी, 2022)



पांचवां टेस्ट-पर्थ क्रिकेट स्टेडियम (14 से 18 जनवरी, 2022)