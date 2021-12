आंद्रे रसेल ने आईपीएल के बाद ऑस्ट्रेलिया में किया धमाका, 6 गेंद पर बना दिए 34 रन, देखें वीडियो

मेलबर्न. आंद्रे रसेल (Andre Russell) टी20 के आक्रामक बल्लेबाजों में से एक हैं. उन्होंने रविवार को बिग बैश लीग में (Big Bash League 2021-22) अपनी बल्लेबाजी से विरोधी टीम को पस्त कर दिया है. टी20 लीग के मुकाबले में (Sydney Thunder vs Melbourne Stars) वेस्टइंडीज के रसेल ने 5 छक्के और एक चौके सहित नाबाद 42 रन बनाए. इस तरह से मेलबर्न स्टार्स ने यह मुकाबला 17 गेंद शेष रहते 6 विकेट से जीत लिया. रसेल 2017 के बाद बिग बैश लीग में उतर रहे हैं.

टॉस हारकर पहले खेलने उतरी सिडनी थंडर की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. टीम ने 65 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद एलेक्स रॉस (Alex Ross) ने नाबाद 77 रन बनाकर स्कोर 150 रन के पार पहुंचाया. टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट पर 151 रन बनाए. एलेक्स हेल्स ने भी 28 रन की पारी खेली. मेलबर्न स्टार्स की ओर से कैस अहमद ने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट लिए.

No surprise who’s the player of the match!

Andre Russell gets it for his 42* (21) 👏@erinvholland | #BBL11 pic.twitter.com/z07afqsNXt

— 7Cricket (@7Cricket) December 12, 2021