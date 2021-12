नई दिल्‍ली. ऑस्‍ट्रेलियाई बल्‍लेबाज बेन मैकडेरमोट के छक्‍के से एक फैन खून से लथपथ हो गया. दरअसल फैन उनके छक्‍के को लपकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो इसके चूक गया और गेंद सीधे उसके माथे पर लगी. जिससे उसके माथे से खून निकलने लगा. मामला बिग बैश लीग (Big Bash League) में होबार्ट हैरिकेंस और पर्थ स्‍कॉचर्स (Perth Scorchers) के बीच होबार्ट में खेले गए मैच के 8वें ओवर का है, जब हैरिकेंस के बल्‍लेबाज मैकडेरमोट ने एंड्रयू टाइ की गेंद पर एक जोरदार छक्‍का जड़ा. |

दर्शक दीर्घा में बैठा एक युवा फैन ने इस गेंद को लपकने की कोशिश की, मगर गेंद उसके हाथ में नहीं आई और दुर्भाग्‍य से गेंद उसके सिर पर लग गई. वह तुरंत वहीं पर लेट गया.

OUCH the Canes are smacking sixes aplenty at Hobart – and Old Mate tried to catch this one with his face… #BBL11 pic.twitter.com/rcpbzPgV7j

— KFC Big Bash League (@BBL) December 14, 2021