Big Bash League: ग्लेन मैक्सवेल ने पकड़ा हैरतअंगेज कैच, उन्हें खुद भी नहीं हुआ विश्वास, Video

मेलबर्न. ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) टी20 के दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं. बिग बैश लीग (Big Bash League) के एक मुकाबले में उन्होंने रविवार को शानदार कैच लेकर सबको चकित कर दिया. इतना ही नहीं वो खुद भी कैच पकड़ने के बाद हैरान रह गए. मैच में (Melbourne Stars vs Brisbane Heat) ब्रिसबेन हीट ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 149 रन का स्कोर खड़ा किया है. इससे पहले मैक्सवेल आईपीएल में भी अपना जलवा दिखा चुके हैं. आईपीएल 2022 (IPL 2022) के लिए आरसीबी (RCB) ने उन्हें रिटेन भी किया है.

ब्रिसबेन हीट की पारी के 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर सैम हेजलेट ने नाथन कुल्टर नाइटल की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर शॉट खेला. सर्किल में खड़े ग्लेन मैक्सेवल ने उलटा भागते हुए एक हाथ से शानदार कैच पकड़ा. कैच पकड़ने के बाद वे खुद मुंह दबाकर हंसने लगे. हेजलेट ने 8 गेंद पर 9 रन बनाए. ब्रिसबेन की ओर से बेन डकेट ने सबसे अधिक 51 रन बनाए. उन्हाेंने 42 गेंद का सामना किया. 4 चौके और 2 छक्का लगाया. इसके अलावा कप्तान क्रिस लिन ने भी 28 रन बनाए. उन्होंने 22 गेंद का सामना किया. 2 चौके और एक छक्का जड़ा.

What a marvelous catch by Glenn Maxwell. Even he couldn’t believe that! pic.twitter.com/svdQHIzGO9

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 16, 2022