मैथ्यू वेड ने भटकाया ध्यान और डुप्लेसी हो गए बोल्ड! Live मैच के दौरान हुआ ऐसा, देखें VIDEO

नई दिल्ली: बिग बैश लीग का 8वां मैच होबार्ट हरीकेंस (Hobart Hurricanes) और पर्थ स्कॉचर्स (Perth Scorchers) के बीच खेला गया. हरीकेंस ने इस मैच में 8 रनों से बेहतरीन जीत दर्ज की. हरीकेंस ने इस मुकाबले में स्कॉचर्स को 173 रनों का लक्ष्य दिया था. लेकिन चेज करते हुए स्कॉचर्स की टीम 164 रन ही बना सकी. इस मुकाबले में होबार्ट हरीकेंस के कप्तान मैथ्यू वेड ने शर्मनाक हरकत की. इसके लिए बाद में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी.

दरअसल, पर्थ स्कॉचर्स के ओपनर बल्लेबाज फाफ डुप्लेसी घातक साबित हो रहे थे. वह 15 गेंदों में 32 रन बनाकर खेल रहे थे. चौथा ओवर पैट्रिक डूली करने आए. जब डुली डुप्लेसी को आखिरी गेंद डाल रहे थे तब मैथ्यू वेड ने जोर से चीखा और कहा ‘बोल्ड’. इसके कारण डुप्लेसी का ध्यान भटक गया और वह बोल्ड हो गए. वह इस मैच में शानदार फॉर्म में दिख रहे थे. कही न कही इस विकेट को स्कॉचर्स की हार का कारण माना जा सकता है.

Paddy Dooley is pumped and rightly so!#BBL12 pic.twitter.com/XT4dzZDxC7

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 19, 2022